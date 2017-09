IS mister grepet i Raqqa - viser frem desperate krigere

Haltende på krykker og uten øyne: IS viser nå fram krigerne som skal være igjen i hovedstaden de er i ferd med å miste.

Det pågår for tiden heftige kamper i den syriske byen Raqqa, nord i det krigsherjede landet. Byen har blitt regnet som Den islamske statens (IS) hovedstad i Syria, og har siden juni har byen blitt utsatt for en voldsom offensiv fra den kurdisk-ledede opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker (SDF).

I en propagandavideo viser IS frem det som skal være deres egne krigere som er igjen i Raqqa. Med ødelagte ben og øyne, på krykker og med proteser, prøver de å stå imot SDFs offensiv.



VG har fått tilgang på bildene via aktivistnettverket Sound and Picture. Mohammad Khedhr, som leder nettverket, sier at IS i videoen ønsker å skryte av krigere som er igjen.



– De sier at alle kjemper, at de kriger til siste sekund, og at det ikke blir lett å ta hele byen, sier han til VG fredag kveld.

Tatt over gamlebyen



Khedhr, som selv er fra Raqqa, hevder at IS kun har et par hundre krigere igjen i byen, og at de fleste fremmedkrigere har forlatt det som en gang var deres hovedsete.

Fredag melder SDFs talsperson Talal Sello at IS nå har blitt drevet ut av gamlebyen.

– I dag har styrkene våre tatt fullstendig kontroll over gamlebyen i Raqqa etter kamper mot IS, sier Talal og legger samtidig til at de nærmer seg kjernen av de IS-kontrollerte områdene i byen.



Den USA-ledede koalisjonen mot IS, som også Norge er en del av, bidrar med luftstøtte i slaget om Raqqa.



STÅR PÅ: Propagandavideoen til IS viser en kriger som mangler både et øye og en arm. Foto: IS/Sound and Picture

Store sivile tap



Uttalelsene fra SDF kommer etter at FN og menneskerettsorganisasjoner har kritisert de krigførende partene for ikke å ha tatt nok hensyn til sivilbefolkningen i Raqqa.

Ifølge den uavhengige britiske organisasjonen Airwars, har til nå over 5000 sivile blitt drept siden luftangrepene mot IS i Irak og Syria ble rullet i gang i 2014. Fra offisielt hold blir det hevdet at rundt 600 sivile har blitt drept.

FNs høykommisær for menneskerettigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, hevdet tidligere denne uken at 151 sivile har blitt drept av den USA-ledede koalisjonen bare i august, skriver den britiske avisen The Independent.

Han uttrykte at han er «ekstremt bekymret» for situasjonen for sivilbefolkningen som befinner seg i byen.

Tidligere i sommer ble IS drevet ut av Mosul, som ble regnet som hovedstaden deres i Irak. Fredag kunngjorde den irakiske regjeringen at de har planer om å kjøre i gang en offensiv for å gjenerobre Hawija, som er IS' siste urbane bastion i Irak.

HALTER: Dette skal vise en IS-kriger som til tross for et manglende ben skal stå på videre i krigen. Foto: IS/Sound and Vision

Innbygger: Befolkningen forbanner alle parter



Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) meldte på torsdag at over 60 ble drept i kamper i Raqqa i en 24 timers periode fra onsdag.

VG har vært i kontakt med den syriske journalisten med pseudonymet Tim Ramadan, som for tiden er inne i Raqqa der også han rapporterer om situasjonen for aktivistnettverket Sound and Picture.

– Befolkningen forbanner både IS, koalisjonen mot IS og SDF, skriver han i en melding til VG.

Han sier han ville vært en løgner hvis han ikke hadde sagt at sivilbefolkningen misliker koalisjonen og SDF.

– De vet at denne krigen ikke er for dem, men at det bare handler om å kontrollere Raqqa, sier Ramadan.