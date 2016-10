IS hevder de står bak bryllupsangrep i Syria

Brudgommen skal ha vært blant de 22 personene som ble drept i selvmordsangrepet.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) var det en USA-støttet opprørssoldat som giftet seg da en selvmordsbomber sprengte seg selv i luften i bryllupet i landsbyen Qamishli i den nordøstlige Hasakeh-provinsen.

– En selvmordsbomber sprengte seg i et forsamlingslokale i landsbyen al-Tall under bryllupet til et medlem av Syrias demokratiske styrker (SDF). Minst 22 mennesker er drept og flere titalls er såret, opplyser SOHRs grunnlegger Rami Abdulrahman.

– Brudgommen er blant de drepte, legger han til.

En sykehuskilde i Hasakeh bekrefter meldingene om selvmordsangrepet og opplyser at «over 20 mennesker er døde og dusinvis er såret». Ifølge nettstedet Kurdistan24 er 47 personer skadet.

Terrorgruppen IS hevder at de står bak det dødelige angrepet, melder CNN. Ifølge en uttalelse fra terrorgruppen åpnet angriperen først ild, før han sprengte seg selv i luften.

Brudgommen skal ha vært medlem av SDF, som er en USA-støttet koalisjon som har ledet an krigen mot IS nord i Syria. Den består av den kurdiske YPG-militsen og enkelte arabiske opprørsgrupper nord i landet.

Angrepet mot bryllupet kommer samme dag som USA brøt forhandlingene med Russland om en nyvåpenhvile i det krigsherjede landet.

Ifølge aktivistgrupper og hjelpearbeidere er nærmere 400 sivile drept i og rundt Syrias største by Aleppo siden den forrige våpenhvilen brøt sammen for to uker siden. Det antas at så mange som 275.000 sivile er fanget inne i østlige-Aleppo, blant dem 100.000 barn.

