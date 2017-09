Hundrevis av IS-krigere skulle evakueres i byttehandel - nå står konvoien fast i ingenmannsland

Elleve busser fulle med IS-krigere og deres familier er strandet i den syriske ørkenen på niende døgnet. Samtidig bomber amerikanske krigsfly individer som beveger seg for langt fra konvoien - enten det er for å stikke av eller gå på do.

Evakueringen av 308 IS-krigere, samt 330 av deres familiemedlemmer, startet for ni dager siden, etter at IS gikk med på å overgi en enklave i grenseområdet mellom Syria og Libanon, som ekstremistgruppen har kontrollert de siste tre årene, ifølge Jerusalem Post.

Den oppsiktsvekkende avtalen mellom IS på den ene siden, og det syriske regimet og den allierte Hizbollah-militser på den andre, har gått ut på at IS-krigerne og deres familier skulle få fritt leide gjennom flere hundre kilometer med regjeringskontrollerte områder og transporteres i 17 busser og elleve ambulanser til den andre siden av landet, til et av de siste store IS-kontrollerte områdene - Deir al-Zor - nær grensen mot Irak.

Den enestående hestehandelen har imidlertid strandet - bokstavelig talt.

Amerikanerne er nemlig ikke med på avtalen, og har bombet i stykker en bro og deler av veien, slik at det er umulig for konvoien å komme seg videre.

EVAKUERES: En buss med IS-krigere fotografert i det den forlater Qara i Qalamoun-regionen i det som var del av en enestående byttehandel mellom ekstremistene og det syriske regimet og deres allierte militser. Foto: Louai Beshara , AFP

USA: Vil unngå å skade ikke-stridende

Bussene med IS-krigerne, som smilte og lo da konvoien startet ferden fra Qalamoun-fjellene nær den libanesisk-syriske grensen i begynnelsen av forrige uke, strandet midt ute i ingenmannsland i den syriske ørkenen.

De elleve ambulansene, som formodentlig skal ha transportert skadede, skal ha fått fortsette til Deir al-Zor. Ifølge den opposisjonelle eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights skal imidlertid flere titalls krigere og deres familiemedlemmer ha blitt med i de sivile kjøretøyene, melder Al Jazeera.

I løpet av helgen snudde seks av de i utgangspunktet 17 bussene, og kjørte tilbake mot Palmyra, til regimekontrollert territorium, hvor IS-medlemmene trolig har overgitt seg. De resterende elleve bussene står nå strandet i ørkenen nordvest for byen Abu Kamal, nær Irak-grensen.

Det amerikanske forsvarsdepartementet understreker at de ikke har angrepet selve konvoien, og påpeker at de tillater at de strandede IS-krigerne og deres familier - eldre, kvinner og barn - får bragt inn forsyninger som kommer fra de syriske regjeringskontrollerte områdene.

– Koalisjonen vil fortsette å gå til aksjon mot IS hvor og når som helst det er mulig uten å skade ikke-stridende, heter det i en pressemelding fra det amerikanske forsvarsdepartementet.

KVINNER OG BARN: Barn av IS-krigere, som skulle evakueres til IS-kontrollerte Deir al-Zor, smilte til fotografene før konvoien forlot Qara i Qalamoun-regionen i forrige uke. Foto: Louai Beshara , AFP

Flyangrep mot enkeltindivider

Kjøretøyer som kommer fra de IS-kontrollerte områdene i øst blir raskt og effektivt stanset: Minst 40 kjøretøyer er blitt truffet av amerikanske luftangrep de siste dagene, og de amerikanske krigsflyene har skutt og drept enkeltindivider som har beveget seg for langt fra konvoien, sier den amerikanske militærtalsmannen oberst Ryan Dillon til Foreign Policy.

– Enten det er for å stikke av til fots eller å gå på do, hvis de beveger seg langt nok ut for at vi kan skyte, da vil vi gjøre det, sier Dillon.

Han forteller også at etter at nye forsyninger hadde kommet frem til konvoien tirsdag kveld, observerte den amerikanske overvåkningen en slåsskamp mellom flere av de strandede IS-krigerne.

Konvoien med IS-krigerne står onsdag fremdeles fast i ørkenen, bekrefter USAs spesialutsending for den globale koalisjonen som skal nedkjempe IS, Brett McGurk.

EVAKUERES: IS-krigere og deres familiemedlemmer fotografert i det bussene forlot IS-enklaven i Qalamoun-regionen vest i Syria i forrige uke. Foto: Louai Beshara , AFP

– Lar kvinner og barn lide

Før helgen uttalte den amerikanske spesialutsendingen at «USA ikke vil tillate en konvoi med terrorister å nærme seg Iraks grenser» og at de militante ekstremistene «burde bli drept på slagmarken, ikke busses gjennom Syria til den irakiske grensen uten Iraks tillatelse».

USA har også advart det syriske regimet mot å drive IS-krigere mot øst, og gitt tydelige signaler om at de ikke vil tillate det.

Den amerikanskledede militærkoalisjonen som kjemper mot IS har kommunisert til det syriske regimet at de vil gi dem sjansen til å hente ut kvinner og barn fra den fastlåste situasjonen ute i ørkenen.

– Det syriske regimet lar kvinner og barn lide i ørkenen. Denne situasjonen er utelukkende på deres kappe, sa sjefen for de amerikanske og deres allierte styrker i Syria og Irak, generalløytnant Stephen Townsend, i en uttalelse søndag.

