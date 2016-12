Her blir opprørere og sivile kjørt ut av Aleppo

En kolonne av grønne busser markerer slutten på fire års blodig bykrig i Aleppo.

President Bashar al-Assad kaller dagen historisk. Det er uten tvil en stor seier for regimet at hele byen faller under deres kontroll.

– Vi skriver historie med frigjøringen av Aleppo, og frigjøringen er verdt mer enn bare ordet «gratulasjoner», sa Assad torsdag i en video han la ut via presidentkontorets profiler i sosiale medier.

Ifølge statlig syrisk TV er det 4000 opprørere som skal fraktes ut i løpet av dagen. Men det er ikke bare opprørskrigere som kjøres ut. Sivile som har vært fanget i kryssilden og skadede i ambulanser forlater også byen.

En syrisk militærkilde sier at 108 sårede er evakuert, og at det også var 200 opprørere blant de nærmere tusen personene som fikk dra i den første kolonnen med busser og ambulanser.

De blir eskortert av russiske soldater. Ifølge deres øverste militære leder, general Valery Gerasimov, er korridoren som leder Aleppos krigere og øvrige innbyggere ut 21 kilometer lang. Det forteller han til BBC.

Russerne sier også at regimet har garantert for sikkerheten til alle opprørskrigere, uansett hvilken gruppe de tilhører.

Får omsider legehjelp



Det antas at det fortsatt er 50.000 mennesker igjen i ruinene. Personell fra Røde Halvmåne, som sammen med flere andre koordinerer evakueringen, sier at leger har sluppet inn til de skadede.

GRØNN KOLONNE: Gjennom ruinene som står igjen i Aleppo kunne rekken med passasjerbusser som frakter sivile og opprørere ut av byen ses. Foto: George Ourfalian , AFP

Det første forsøket på evakuering onsdag mislyktes, og innbyggerne måtte flykte fra nye flyangrep. En ny våpenhvile trådte i kraft natt til torsdag. En reporter fra Reuters sier at det ikke har vært kamper siden tidlig torsdag morgen.

Denne uken har det kommet flere rapporter om bombing og likvidering av sivile utført av regimestyrkene.

Flere verdensledere har anklaget Assad og militsgruppene som kjemper på hans side for krigsforbrytelser.

Blant dem er Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault, som mener det er soleklare bevis for brudd på folkeretten. Også FN, USA og vår egen utenriksminister Børge Brende har uttrykt bekymring for at overgrep mot sivile.

Sultet og pint



Øst-Aleppo har vært under beleiring fra syriske regjeringsstyrker og deres allierte siden midten av juli. Ingen matforsyninger har kommet inn, og sult og mangel på livsviktige medisiner har resultert i en humanitær katastrofe av dimensjoner.

FN-rådgiver Jan Egeland sier i en uttalelse at Aleppos historie vil bli et mørkt kapittel i verdens historie.

– Det tok 4.000 år å bygge Aleppo, hundrevis av generasjoner. Likevel greide én generasjon å rive den ned i løpet av fire år. I 3.000 år ga Aleppo verden sivilisasjon, og verdens sivilisasjon var ikke der for å hjelpe Aleppos folk når de trengte oss mest, sier Egeland.

Rundt 130.000 innbyggere har greid å flykte til de regjeringskontrollerte delene av byen, mens andre har blitt værende, noen av dem mot sin vilje, holdt tilbake av opprørere som har brukt dem som levende skjold, ifølge FN.

Et ukjent antall sivile har ifølge FN også forsvunnet etter å ha tatt seg over til regjeringskontrollert område.