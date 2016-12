Eksperter: Derfor har Norge og Vesten vært maktesløse i Syria

GENÈVE/OSLO (VG) Norge og andre vestlige land har hatt få muligheter til å gripe inn i Syria.

– Jeg mener hele det internasjonale samfunnet har gjort for lite og gjør for lite. Det er en krig som nå har vart lenger enn andre verdenskrig, hvor 13,5 millioner mennesker i dag er avhengig av nødhjelp for å overleve, sier generalsekretær Sven Mollekleiv i Røde Kors.

Parlamentsmedlem og tidligere finansminister i Storbritannia, George Osborne, sa under en debatt om Aleppo i det britiske parlamentet tirsdag at parlamentet har bidratt til å legge til rette for at en «terrorstat» kan vokse fram ved å la være å stemme for militær intervensjon mot Assad-regimet i 2013, melder BBC.

– Jeg mener vi bedrar oss selv i dette parlamentet hvis vi tror at vi ikke har noe ansvar for det som skjer i Syria. Tragedien i Aleppo skyldes et vakuum av vestlig lederskap, amerikansk og britisk, sa han.

– Skulle lagt press på Moskva

På spørsmål om Norge og andre vestlige land kunne gjort mer for å stanse krigen i Syria og hjelpe sivilbefolkningen, peker flere eksperter VG har snakket med på norske myndigheters humanitære innsats for landet.

–Norge ville aldri kunne ha spilt en sentral rolle på noe annet felt enn på det humanitære, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

Egeland mener at Norge her har maktet å spille en stor, viktig og riktig rolle. Han forteller likevel at Norge burde ha brukt mye mer energi på å ha kommet i dialog med Russland og slik lagt press på russerne, som igjen kunne ha lagt press på Assad-regimet på et tidligere tidspunkt.

– Nøkkelen til å unngå en eskalering av krigen lå den gang ikke i Washington, den lå i Moskva, og Norge hadde en bedre dialog med Moskva enn de fleste andre vestlige land. Den muligheten kunne man kanskje ha brukt bedre, sier generalsekretæren.

– Fremoverlent

– Norske myndigheter har vært ganske fremoverlent og løsningsorientert hva gjelder humanitær støtte. De var en pådriver for giverkonferansen for Syria i februar i år og de har også tatt en ledende rolle i deklarasjonen om å ikke angripe skoler, noe som har blitt lagt merke til, sier generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna.

– Men det er ikke tvil om at det internasjonale samfunn ikke har evnet å skape tilstrekkelig tilgang for å få inn humanitær hjelp på bakken, samt beskytte sivile mot overgrep, sier Wang.

Generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp mener det burde vært lagt større press fra verdenssamfunnet fra FN og Sikkerhetsrådet for å få humanitære korridorer på plass.

– Vi visste tidlig i krigen at humanitære organisasjoner ikke kom inn. Det er brudd på folkeretten og det kan man ikke godta, sier hun.

Liv Tørres, direktør ved Nobels Fredssenter og tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp, mener at gitt den alvorlige situasjonen for sivilbefolkningen på bakken i Syria har også Norge – i likhet med resten av verden – gjort altfor lite.

– Børge Brende (utenriksminister) og utenriksdepartementet har gjort mye når det gjelder giverkonferanser og humanitær støtte. Poenget mitt er at når Syria fortsatt er som det er på sjette året, og det bare blir verre og verre, har vi et fordømt ansvar alle for å si at vi ikke har gjort nok. Dette kan vi ikke leve med rett og slett, sier Tørres.

– Vi kunne nok ha bidratt langt mer til å mobilisere internasjonal støtte til å dekke de humanitære behovene og til å presse fram en politisk løsning, mener hun.

Mener Vesten ikke kan diktere løsninger



Midtøsten-ekspert Cecilie Hellestveit mener det på langt nær er opp til vestlige land å «få slutt på krigen» i Syria.

– I disse konfliktene har vestlige land hverken evne eller vilje til å «diktere» løsninger, sier Hellestveit.

Hun er tilknyttet Atlantic Councils Rafik Hariri-senter for Midtøsten i Washington og kommer med en bok om Syria-krigen i januar.

– Dersom vestlige land skulle gå inn militært i Syria med for eksempel flyforbudssoner, ville det i praksis innebære en betydelig fare for en større krig. Det ville vært folkerettsbrudd, og Syria, Iran og Russland ville ha anledning til å angripe vestlige soldater med FN-pakten i hånd.

– Fra 2014 ble det også klart at dersom vestlige land «tolket FN-pakten på en annen måte», ville Russland og Kina gjøre det samme i sine strategiske nærområder, som Ukraina og Sørøst-Asia. Syria-krigen var ikke viktig nok til å risikere det, legger hun til.

– Burde Norge prøvd å påvirke verdenssamfunnet mer enn de har gjort?

– Norges muligheter ligger i å være en aktør som står litt på siden og å utnytte det rommet vi har der. Vårt tunge fredsengasjement og vår betydelige humanitære profil kunne nok med hell ha preget vår tilnærming mer i Syria spørsmålet. Det er her lille Norge har mulighet til å gjøre en forskjell, sier Hellestveit.

Professor i historie Knut Vikør ved Universitetet i Bergen mener også det har vært vanskelig for Norge og Vesten å gjøre noe mer for å stanse krigen.

– Når man snakker om det fra et vestlig perspektiv, snakker man om det som et viljespørsmål. Det er det ikke. Vi har begrensede muligheter som verdenssamfunn til å gripe inn i en konflikt der begge parter tror de skal vinne og ikke er villige til å gå med på en løsning, sier han.

