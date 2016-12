Egeland: – Det tok 4000 år å bygge Aleppo gjennom flere hundre generasjoner. Det tok en generasjon fire år å rive byen i stykker.

GENEVE (VG) Det plinger i mobiltelefonen til Jan Egeland. Han leser SMS`en som er fra en russisk oberst. Meldingen er kort og presis: FNs og Den internasjonale Røde Kors komiteen kan starte evakueringen av sivile, skadde og syke i Øst-Aleppo.

• Flere tusen er evakuert fra Aleppo i løpet av de siste dagene.



• Evakueringen ble imidlertid statset tidligere fredag.



• FN anslår at over 50.000 sivile fortsatt er igjen i den østlige delen av Aleppo



• Ifølge Russland er evakueringen av opprørere fra Aleppo fullført, og den syriske hæren rensker nå ut de siste opprørskrigerne som gjør motstand (NTB).



– Jeg hørte de første meldingene om dette tidligere i morges, men nå får jeg altså bekreftelsen. La oss håpe at det holder, sier Egeland, FNs spesialutsending for humanitære spørsmål og beskyttelse av sivilbefolkningen i Syria.

Telefonen ringer. Det er Egelands sjef, Staffan de Mistura som ringer fra New York. Den 69 år gamle toppdiplomaten som FNs generalsekretær Ban Ki Moon satt på jobben å hindre at forholdene i Aleppo og Syria går fra vondt til verre, har også hørt ryktene om at evakueringen er i gang.

Klokken er tre om natten i New York da de Mistura og hans ti år yngre medarbeider, Jan Egeland, informerer og briefer hverandre om det aller siste som skjer i Aleppo. Deretter haster Jan Egeland videre, han skal nå briefes og legge en strategi sammen med sine medarbeidere og rådgivere, før han begir seg inn på den første diplomatiske styrkeprøven i møte med Russlands og USAs representanter i arbeidsgruppen i ISSG, International Syrian Support Group, Task Force.

De to stormaktene og FN utgjør troikaen som står i spissen for gruppen av 22 land som i hovedsak er sterkt medvirkende i å avgjøre Aleppo og Syrias humanitære skjebne. Som FNs representant leder Jan Egeland disse møtene som er en viktig del av det omfattende arbeidet som en gang kan skape fred i Syria.

KAN TA DAGER: Ambulanser og busser kjører mennesker ut av opprørskontrollerte Aleppo. Foto: Omar Sanadiki , Reuters

Legger press

Møtet starter med en unison enighet om at VGs fotograf kun får lov å ta bilder av nordmannen, russerne og amerikanerne. Hadde ikke omstendigheten og rammen rundt møtene i FN-bygningen i Geneve vært så dramatiske, og tonen hadde vært gemyttlig og avslappende, kunne vi ha gjort humor ut av denne enigheten.

Bombingene, drapene og lidelsene i den syriske byen Aleppo og resten av det krigsherjede landet, som Assad-regimet med god hjelp av russiske bombefly og våpen har ødelagt, preger diplomatiet.

Det fleste som deltar i ISSG-møtene kjenner forholdene på bakken, noen bedre enn andre. De vet hva folk nå gjennomgår av umenneskelig behandling og overgrep som ikke lar seg beskrive.

– Vi prøver å skaffe oss oversikt over forholdene til en hver tid, og legger det presset vi kan på partene. Vi har innflytelse, men til syvende og sist er det de ulike grupperingene på bakken som avgjør hva som vil skje videre, sier Mark Ward, den amerikanske utsendingen og representanten i ISSG, til VG.

– Det at vi er 22 land representert i ISSG, gjør det vanskelig å bli enige. Det som var en langt mindre og mer effektiv gruppe, preges nå av at russerne og amerikanerne har fått med flere medlemsland, land som tjener deres respektive interesser, sier Jan Egeland.

– Dypt frustrerende

Nye rykter og påståtte bekreftelser kommer mens møtevirksomheten pågår. Torsdag kom nyheten om at 20 busser og 13 ambulanser er på vei ut av beleirede enklaver inne i Øst-Aleppo med sivile og skadde. Disse meldingene ser ut til å stemme.

Men da Jan Egeland entrer talerstolen på pressekonferansen etter at møtene i ISSG er avsluttet er det en nedstemt Egeland som beskriver situasjonen i Aleppo.

– Det tok 4000 år å bygge Aleppo gjennom flere hundrer generasjoner. Det tok en generasjon fire år å rive byen i stykker. Vår sivilisasjon var ikke tilstede og hjalp til da Aleppos innbyggerer trengte oss som mest, innledet Jan Egeland med å si.

Da han var på vei tilbake til Oslo i torsdag ettermiddag måtte han innrømme at han aldri har stått overfor en vanskeligere oppgave enn den han nå står midt oppi.

– Det er dypt frusterende når man jobber døgnet rundt, helger inkludert, bare for å oppleve at alt faller sammen fordi en liten militsgruppe setter foten ned og nekter å gå med på forslag, og eller nekter å gjøre innrømmelser. Det er et faktum at det på bakken i Aleppo de virkelige avgjørelsene tas.

Russland har lagt fram sin plan for evakuering, og at de bedrer at det vil bli en rask og effektiv evakuering som ikke setter mennskers liv i fare.

– Så gjenstår det å se om gruppene som støtter Assad-regimet og regjeringshæren følger Moskvas lovnader, sier Jan Egeland.

