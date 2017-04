Donald Trump: – Vil ikke gå til krig mot Syria

USAs president Donald Trump og forsvarsminister James Mattis sier at de ikke vil gå til krig mot Syria.

I et intervju med tv-kanalen Fox News natt til onsdag norsk tid sa USAs president Donald Trump at landet «ikke skal gå inn i Syria».

Etter at Trump beordret rakettangrep mot den syriske flybasen Shayrat, som et svar på det kjemiske angrepet i den opprørskontrollerte provinsen Idlib, er det blitt spekulert i om dette er starten på en amerikansk offensiv mot Syrias president Bashar al-Assad.

De spekulasjonene forsøkte Trump og hans forsvarsminister James Mattis å avfeie i natt, men han la til:

– Når jeg ser at folk brukte forferdelige, forferdelige kjemiske våpen, og jeg ser disse flotte barna som ligger døde i farens armer, eller ser barn gispe etter livet, da ringte jeg med en gang General Mattis, sa Trump.

– Noe Obama burde gjort



USA hevder det syriske regimet står bak det kjemiske angrepet. Russland, som står ved Assads side i den blodige borgerkrigen, hevder på sin side at et lager med kjemiske våpen opprørere kontrollerer ble truffet i angrepet.

Obama-administrasjonen tegnet i sin tid opp bruk av kjemiske våpen som en «rød linje» Assad-regimet ikke burde trå over. I 2013 ble det brukt nervegass i en forstad i Syrias hovedstad Damaskus, men ingen amerikansk intervensjon skjedde.

– Jeg gjorde det Obama-administrasjonen burde gjort for lenge siden. Jeg tror ville ha kommet mye bedre ut av det, sa Trump.

Idlib-provinsen der angrepet skjedde er kontrollert av den al-Qaida-tilknyttede opprørsgruppen Fateh al-Sham, som tidligere kalte seg Nusrafronten.

USA har bombet mål i Syria siden 2014, da den internasjonale koalisjonen mot IS ble rullet i gang.

Overbevist om at Syria står bak



Forsvarsminister Mattis sa på en pressekonferanse natt til onsdag at han er overbevist om at det er Syria som står bak det kjemiske angrepet.

Samtidig la han til at den militære strategien til USA i Syria ikke har endret seg.

– Vår prioritet er fortsatt å overvinne IS, sa han.

Han advarte imidlertid om at nye kjemiske angrep vil få store konsekvenser for Assad-regimet.

– Hvis de bruker kjemiske våpen, vil de måtte betale en veldig, veldig høy pris, sa Mattis.

I dag skal USAs utenriksminister Rex Tillerson møte Russlands president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov.

Utenriksministerene i G7-landene hadde møte om Syria i Italia tirsdag. De var splittet om hvor mye press de skal legge på russerne. Italia var en av landene tok en mykere tilnærming til Russland, mens Tillerson ønsket å legge press på Putin.

VIL HA GRANSKING: Vladimir Putin mener det kjemiske angrepet bør granskes grundig. Foto: Sergei Chirikov, , reuters/ntb scanpix

Kontroll på forholdet til Russland



Forholdet mellom USA og Russland vil ikke komme ut av kontroll som følge av kranglene over det kjemiske angrepet i Idlib, ifølge Mattis.

– Jeg er trygg på at russerne vil handle i tråd med deres egeninteresse, og det er ingenting i deres egeninteresse som tilsier at de vil at denne situasjonen skal komme ut av kontroll, sa han.

USA fordømte Russland sterkt etter det kjemiske angrepet, og anklaget blant annet landet for å komme med flere motstridende forklaringer på hva som skjedde «for å skape forvirring og så tvil i det internasjonale samfunnet».

Putin: – Opprørere planlegger nye angrep



Putin hevder at opprørere forsøker å framprovosere angrep som skal føre til at vestlige reaksjoner mot Syria.

– Vi har opplysninger fra ulike kilder at slike provokasjoner, jeg kan ikke kalle dem noe annet, blir forberedt i andre områder av Syria, deriblant i den sørlige utkanten av Damaskus, der de igjen planlegger å kaste ett eller annet slags stoff for så å anklage syriske myndigheter for å stå bak, sa han på en pressekonferanse tirsdag.

Han ba samtidig om en grundig etterforskning av angrepet, og varslet at han vil ta kontakt med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).