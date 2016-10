Bruker bilbomber for å bremse beleiring

FNs utsending er «forferdet og sjokkert» over opprørernes angrep på sivile.

Opprørerne har de siste tre dagene forsøkt å bryte beleiringen av Aleppo. Kampene har vært harde, og Assad-regjeringen beskylder opprørerne for å bruke giftgass i angrepene.

Søndagens angrep drepte minst syv sivile, deriblant tre barn. Totalt er 41 sivile drept under angrepene, ifølge britiske Syrian Observatory for Human Rights. 17 av disse skal være barn.

FNs utsending til Syria sa han var forferdet og sjokkert over rakettangrepene fra opprørerne, som i stor grad rettet seg mot regjeringskontrollerte bydeler med mange sivile, skriver Associated Press.

Erklærte bydeler militær sone



– Ingenting rettferdiggjør bruken av tunge våpen mot sivile områder, sa de Mistura, som la til at han mente angrepene kunne være krigsforbrytelser.

275.000 mennesker er fanget i de østlige bydelene av Aleppo som er kontrollert av de syriske opprørerne. Onsdag ble 22 skolebarn drept av angrepsfly fra Assad-regjeringen.

UTBOMBET: Syriske menn selger brensel i nordlige Aleppo. Kampene har vært harde i storbyen, og flere hundre tusen sivilie er fanget i kampene. Siden september har Assads regjeringshær, med russisk flystøtte, angrepet bydelene holdt av opprørshæren. FOTO: AFP / KARAM AL-MASRI

Angrepet mot beleiringen begynte torsdag for å bryte beleiringen som har vart siden juli.

Sent lørdag kveld sendte opprørsalliansen ut en advarsel til sivilbefolkningen som bor nær frontlinjen i bydelene som er kontrollert av regjeringen. Opprørsalliansen erklærte disse områdene for en militærsone, og ba sivile om å søke ly og holde seg innendørs.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har flere sivile meldt om pusteproblemer etter et angrep nå søndag. Regjeringskontrollerte medier sa ifølge Reuters idag at opprørsstyrkene hadde brukt klorgass i angrepene, noe opprørene selv benektet. Direktøren for SOHR sa han ikke kunne bekrefte eller avkrefte om det dreide seg om giftgass.