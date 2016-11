Bombene regnet - Assad inviterte til fotballkamp

Assad-regimet inviterte opprørere i Øst-Aleppo til fotballkamp, men ingen møtte opp.

«Kjære innbyggere i østlige Aleppo. Vi inviterer dere til å delta i en fotballkamp som vil finne sted i byens sportsarena i al-Hamdaniye på torsdag 24.11.16. Den begynner presist klokken 12.00».

Løpesedler med denne teksten ble sluppet over østlige Aleppo tidligere denne uken.

En annen sms innbyggere i det opprørskontrollerte området mottok ba opprørere ta med familiemedlemmer på fotballkampen.

FNs spesialrådgiver for Syria, Jan Egeland, sa i et intervju med ITV News på fredag at han «ikke tror det er noe verre sted i verden å være» enn i Øst-Aleppo.

Les også: Oljefondet investerer i selskap anklaget for IS-tilknytning

– Hvem skal være dommer?



Syriske myndigheter har i flere uker forsøkt å overtale opprørere og sivile til å komme ut av de opprørskontrollerte områdene gjennom de humanitære korridorene som har blitt opprettet.

«Åh, militanter i østlige Aleppo! Myndighetene i Aleppo inviterer dere til en vennskapskamp i fotball, som er et godsinnet initiativ på veien mot nasjonal forsoning», lød en teksmelding regimet sendte til innbyggerne.

Det ble på torsdag meldt at ingen opprørere møtte opp til fotballkampen. Arenaen ligger ikke langt fra frontlinjen, og Telegraph melder at innbyggere i østlige Aleppo hevdet at bombene regnet mens de diskuterte om de skulle delta i fotballkampen.

– Hvem skal være dommer? Staffan De Mistura?, spør en tilhenger av Assad-regimet på Facebook, med henvisning til FNs spesialutsending til Syria.

Fares Shehabi, en støttespiller av regimet og parlamentariker fra Aleppo, uttrykte sinne på Twitter over at ingen opprørere dukket opp:

«Vi spurte dem pent om å forlate byen vår, vi inviterte dem til og med på fotballkamp! De sa nei! Ingen kan skylde på oss for hva om skjer nå!»

Les også: Eksilgruppe: Minst 32 sivile drept i Øst-Aleppo

Tung bombing



Den østlige delen av Aleppo har blitt utsatt for tung bombing av Assad-regimet og Russland i lang tid. De siste dagene har det blitt meldt at regimet har hatt stor framgang i offensiven mot området, og 300 mennesker skal være drept siden offensiven startet forrige uke.

Regimet har tidligere sluppet løpesedler med informasjon over opprørskontrollerte områder, men meldingene pleier som oftest å være oppfordringer til å legge ned våpnene. For å komme seg til fotballkampen, måtte opprørerne ha passert en av de humanitære korridorene.

Financial Times har vist opprørsledere meldingene fra regimet. Det ble ikke møtt med stor entusiasme.

– Dette er et kriminelt regime. Det bruker all sin makt på å svekke vårt lands viljestyrke og motstandskraft, sier Yaser Alyoussef, lederen av gruppen Nour al-Din al-Zinki.