Barn fra Raqqa traumatisert etter krig og IS-styre

TRAUMER: Barn som har klart å komme seg ut at Raqqa er sterkt preget av den brutale krigføringen og livet i den IS-kontrollerte byen. Her snakker UNICEFs representant i Syria–Fran Equiza–med en gruppe syriske barn i en flyktningleir nord for Raqqa.

Foto: Delil Souleiman

UNICEF via AP / NTB scanpix