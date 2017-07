Assads sønn: – Jeg er bare en vanlig fyr

Den syriske diktatorens eldste sønn gjorde forrige uke en sjelden offentlighet opptreden, da han deltok i en mattekonkurranse i Brasil.

Hafez al-Assad (15) gjorde et enslig intervju med den brasilianske avisen O Globo da han var i Rio de Janeiro forrige uke.

Anledningen var den internasjonale matematikk-olympiaden som ble avholdt i byen, der den yngre al-Assad deltok på det syriske laget.

Under hans far, Bashar al-Assad, har borgerkrigen i Syria rast i over seks år. Opp mot en halv million mennesker er døde, store deler av landet er lagt i ruiner, og millioner er drevet på flukt.

– Jeg vet hva slags mann faren min er. Folk sier mye forskjellig om en president. Mange er blinde. Det de sier er ikke sant, svarte 15-åringen på spørsmål om hva han tenkte om at faren kalles en diktator.

– Jeg er en helt vanlig fyr, fortsetter han.

Oppkalt etter bestefar

Hafez al-Assad er den eldste sønnen til Syrias president og hans kone Asma al-Assad. Han er oppkalt etter sin bestefar som var Syrias president fra 1971 og fram til sin død i 2000. Han styrte landet med jernhånd og grunnla den moderne syriske ettparti-staten som sønnen overtok. Bestefar Hafez er særlig kjent for massakren i Hama i 1982, der han knuste et opprør fra tilhengere av Det muslimske brorskap, og drepte opp mot 40 000 mennesker.

Saken fortsetter etter bildet

FAR OG BESTEFAR: Portretter av den eldre Hafez al-Assad og han sønn, Syrias nåværende president Bashar al-Assad i en utbombet politistasjon i Damaskus i 2012. Foto: Khaled Al-hariri , Reuters



– Ikke en borgerkrig

Det syriske laget gjorde det ikke spesielt sterkt i matte-olympiaden, men det betyr ikke så mye, forteller Hafez al-Assad til O Globo.

– Vi har kommet for å vise verden at det går mye bedre med landet vårt. I disse vanskelige tidene kan en generasjon som vår skape fred.

Hvordan freden skal oppnås i det krigsherjede landet er likevel uklart.

DIKTATORENS SØNN: Den yngre Hafez al-Assad i et maleri publisert av det syriske regimet. Foto: Facebook

– Det er ikke en borgerkrig. Det er folk som kommer og stjeler hjemmet vårt. Det er en krig mot folket. Befolkningen og regjeringen er forente mot inntrengerne. Jeg håper ikke det vil vare så mye lenger. Men disse tingene tar litt tid å løse. Det er ganske komplisert, sier Hafez al-Assad til avisen.

På den syriske presidentens offisielle Facebook-side er intervjuet gjengitt, sammen med et maleri av 15-åringen.

I kommentarfeltet hylles den unge gutten sammen med hans far og bestefar.

– Forholdsvis anonymt

Den norske delegasjonen til matte-olympiaden ble tidlig klar over at diktator-sønnen deltok i samme konkurranse som dem. Johannes Klepp, en av lederne for det norske laget, sier til VG at syrerne fremsto forholdsvis anonyme.

– Det var nok også det de ønsket. Det var et lite sikkerhetsoppbud rundt dem, men utover det gjorde de ikke så mye ut av seg, sier Klepp.

Han understreker at det var 112 nasjoner og rundt 1500 deltagere til stede, og at nordmennene ikke kom i direkte kontakt med syrerne.

– Det var så klart litt spesielt, men når vi var der var vi veldig fokusert på konkurransen, sier Klepp.