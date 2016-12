Assad: Vesten bruker våpenhvile til å styrke terrorisene

På tross av grufulle sivile lidelser, vil ikke Syrias president oppfylle kravet om en våpenhvile i Aleppo.

LANGER UT MOT VESTEN: Syrias president Bashar al-Assad under et møte med Vladimir Putin i fjor høst. De har sammen tvunget opprørere ut av Aleppo den siste tiden. Foto: Ria Novosti , Reuters

I går ble det avtalt våpenhvile i Øst-Aleppo etter omfattende bombing og rapporter om henrettelser av titalls sivile. Både opprørerne og russiske myndigheter bekreftet avtalen.

Men i stedet for våpenhvile og evakuering, regner fortsatt bombene over Aleppo i dag.

Syrias president Bashar al-Assad hevder vestlige lands krav om våpenhvile bare har som mål å hindre regjeringsstyrkenes framgang i Aleppo.

Bakgrunn: Avtalen om evakuering kollapset

I et intervju med den russiske fjernsynskanalen Russia Today sier han at hensikten er «å beholde terroristene og beskytte dem».

Bombeangrep ved sykehus



Samtidig rapporterer Syrian Observatory for Human Rights at seks ble drept i dag i et bombeangrep nær det siste gjenværende sykehuset i området, skriver AP.

– Bombingen pågår hele tiden, og ingen kan dra noe sted. Alle gjemmer seg og er redde. Sårede og drepte ligger på gatene. Ingen tør gå ut i et forsøk på å hente dem, sier Mohammad al-Khatib, en aktivist inne i Øst-Aleppo, til AFP.

Kraftsalven fra Assad kommer etter at den amerikanske FN-ambassadøren Samantha Power langet ut mot Syrias allierte – Russland og Iran – i går kveld.

– Er dere ikke i stand til å føle skam? Finnes det ikke et nivå av barbari mot sivile, eller henrettelser av barn, som ryster dere? Er det ingenting dere ikke vil lyve om, eller rettferdiggjøre? tordnet hun under et krisemøte i sikkerhetsrådet.

VG-dokument: Her er innbyggernes historier om å overleve beleiringen

Vil redde våpenhvilen

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og hans russiske kollega Vladimir Putin er enige om at brudd på våpenhvileavtalen i Aleppo må stanse, ifølge tyrkiske kilder.

De to diskuterte i en telefonsamtale onsdag kveld hvordan man kan redde våpenhvileavtalen som nå ser ut til å ha brutt sammen.

– Situasjonen på bakken i Aleppo er svært skjør og komplisert, sa Erdogan i en fjernsynssendt tale onsdag ettermiddag, skriver NTB.

Menneskelige skjold

Opprørskrigere skal ha hindret sivile fra å flykte fra Aleppo og brukt dem som menneskelige skjold, ifølge FNs granskingskommisjon for Syria (COI).

– Det blir påstått at opprørsgrupper har hindret sivile fra å dra, samt at opprørskrigere har omgitt seg med sivile, noe som har ført til økt risiko for at sivile blir drept eller såret, heter det i en uttalelse.

COI er et uavhengig granskningsorgan som ble opprettet av FN i 2011, for å samle bevis på menneskerettighetsbrudd begått i krigen i Syria, skriver NTB.