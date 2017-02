Amnesty: Opptil 13 000 hengt i syrisk skrekkfengsel

I løpet av fire år skal syriske myndigheter ha henrettet flere tusen personer i fengselet kjent som «slakterhuset».

Den ferske rapporten fra Amnesty er grufull lesning: I detalj beskriver organisasjonen hvordan fanger minst en gang i uken skal ha blitt hentet ut av cellene i i Saydnaya-fengselet nord for Damaskus for å bli henrettet midt på natten.

Ifølge rapporten er mellom 5000 og 13000 personer henrettet i fengselet i perioden september 2011 til desember 2015.

Kroppene skal senere ha blitt funnet i massegraver. Amnesty skriver at henrettelsene skal ha foregått i all hemmelighet, og at venner og familie derfor er uvitende om hva som har skjedd med deres kjære.

På innsiden av Assads torturfengsler: Her dør 300 hver måned

Les også: Slik holdt Mazen seg i live

– Avskyelig

Bakgrunnen for rapporten er intervjuer med 31 tidligere fanger, fire fengselsjefer og tre dommere som kjente til konkrete tilfeller.

– Grusomhetene som beskrives i denne rapporten avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen, sier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut.

Flertallet av dem som er henrettet skal ha vært politiske fanger. Ifølge rapporten er imidlertid også mange vanlige mennesker som har deltatt i fredelige protester mot regimet til den syriske presidenten Bashar al-Assad.

Opprørere og tidligere syriske offiserer og soldater skal også ha vært blant fangene.

Syrisk avhopper: – Jobben min var å ta bilder av alle dødsfallene før og etter revolusjonen

Uten lov og dom

Rapporten omtaler metodene som målrettede henrettelser uten lov og dom. Ifølge Amnesty var henrettelsene basert på overfladiske rettssaker som kun varte i noen minutter. Tilståelser som var skaffet gjennom tortur, skal også være vanlig.

En person som ifølge Amnesty er tidligere dommer i militærdomstolen sier følgende:

– Dommeren spør om navn og om de har gjort forbrytelsen. Uansett om de svarte ja eller nei, så ble de dømt. Denne rettssalen forholder seg ikke til lov og rett.

Amnesty skriver videre at de ikke har holdepunkter for at det har vært henrettelser etter desember 2015, men er samtidig klare på at de «ikke har grunn til å tro at henrettelsene har stoppet».

Kilde: VG/NTB