Aleppo-sykehus bombet andre gang på få dager

Situasjonen for de sivile fanget i Aleppo blir stadig mer prekær. Lørdag ble byens største sykehus bombet igjen.

Sykehuset ligger i den beleirede østlige delen av Aleppo. Denne siden av byen er kontrollert av opprørere og har vært åsted for harde kamper etter at regjeringen satte igang en offensiv med mål om å gjenerobre hele den syriske byen i slutten av september.

Bakkeoffensiven får støtte av russiske bombefly, i tillegg til regimets eget flyvåpen. Adham Sahloul, talsmann for en syrisk-amerikansk organisasjonen som støtter sykehuset, sier til CNN at to såkalte tønnebomber, to klasebomber og minst én rakett traff sykehuset.

BOMBEREGN: En syrisk helsearbeider inspiserer skadene etter bombeangrepet mot Aleppos største sykehus lørdag. Foto: Thaer Mohammed , AFP

Ved et lykketreff ble ingen skadet i angrepet. Det var ikke mange i bygningen ettersom sykehuset hadde begynte å tilby grunnleggende helsehjelp bare dagen før. Da hadde det vært stengt i to dager, etter enda et bombeangrep onsdag denne uken. Samme dag ble ett av de mindre sykehusene i byen også rammet av bomber.

Da kalte FNs generalsekretær Ban Ki Moon angrepene «en krigsforbrytelse», ifølge Al Jazeera.

Flere, blant dem Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault, har anklaget regimet og russerne for å ramme disse sykehusene med vilje.

Resultatet er i alle tilfeller at de rundt 250 000 menneskene som er fanget i den krigsherjede byen mister tilgang på det lille de har av livsviktig helsehjelp. Det kan være så få som 30 leger igjen i byen.

UMENNESKELIGE FORHOLD: Et av rommene som ikke ble truffet av bombene. Her forsøker de få syriske legene som er igjen i Aleppo å redde liv under stadig vanskeligere forhold. Foto: Abdalrhman Ismail , Reuters

Regimets pågående offensiv begynte kun få dager etter at våpenhvilen brast i september. Så langt har bombingen i øst-Aleppo kostet mer enn 220 liv, ifølge gruppen Syrian Observatory for Human Rights. Dette skal inkludere seks barn og tolv andre sivilister.

I de innledende fasene ble også rundt 20 lastebiler med nødhjelp på vei til Aleppo bombet fra luften. Det førte til at livsviktige forsyninger av mat og medisiner aldri kom frem til byens hardt pressede innbyggere.

