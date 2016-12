Aleppo-evakuering i gang igjen

Kun timer etter at flere busser ble angrepet, har flere hundre personer fått forlate den krigsherjede byen.

En FN-talsmann sier at både busser og ambulanser har kjørt ut av Aleppo med sivile og opprørere, og ifølge sykehuskilder er det snakk om omtrent 350 personer.

Nyhetsbyrået DPA melder at minst fem busser med rundt hundre personer fra den østlige delen av Aleppo er ankommet et område vest for byen. Bussene skal ha blitt holdt tilbake i flere timer i et av regimets områder.

Dette skjer etter at evakueringen søndag kveld nok en gang ble utsatt. Årsaken var at busser som skulle hente syke og skadede ble angrepet av væpnede menn. Sjåførene fikk ordre om å forlate bussene, som ble beskutt og satt i brann.

Mandag blir også en viktig dag i New York, hvor medlemmene av FNs sikkerhetsråd skal stemme over en resolusjon om å sende observatører til Syria for å overvåke evakueringen i Aleppo og beskytte sivile.

Det skal være en enighet om resolusjonen etter at Frankrike gikk med på å ta med russiske innspill i utkastet.

– Vi tar sikte på å vedta resolusjonen enstemmig, sier USAs FN-ambassadør Samantha Power.