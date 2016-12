5000 flyktninger evakuert fra Aleppo: – De har vært gjennom et helvete

75 busser har nå tatt 5000 mennesker ut av det krigsherjede Øst-Aleppo. Men fortsatt er flere tusen fanget.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen melder like før klokken 15 at rundt 5000 mennesker har blitt evakuert fra Øst-Aleppo i dag.

Reisen har for mange vært tøff.



– De har vært gjennom et helvete. Nivået av traumer de har opplevd er umulig å beskrive eller forstå, sier Casey Harrity i organisasjonen Mercy Corps til nyhetsbyrået AFP.

Ahmad al-Dbis, som leder en gruppe leger og frivillige som koordinerer evakueringen, fortalte i dag tidlig om flyktningene som hadde greid å komme seg ut av byen

– De er i fryktelig dårlig forfatning. De har ikke spist, de har ikke drukket, og mange barn er dårlige med forkjølelse, sier Ahmad al-Dbis, som leder en gruppe leger og frivillige i Aleppo.

Mange av dem som har blitt evakuert, har ventet lenge ute i kulden, og flere skal ha blitt holdt inne på busser i opp mot 16 timer uten å ha muligheten for å gå på toalettet eller få noen medisinsk hjelp.

Busser satt i brann



Rundt 500 mennesker ble samtidig evakuert fra de to landsbyene Foua og Kefraya i Idlib-provinsen, som er underbeleiring av opprørsgruppen Jabat Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten, opplyser den syriske eksilgruppen SOHR.

De som evakueres, føres først til Khan al-Assal, som er et opprørskontrollert område. Derfra kan de reise videre til andre deler av Aleppo eller til Idlib.

Søndag ble evakueringen fra Foua og Kefraya innstilt etter at opprørere angrep et tyvetall busser som skulle benyttes, tvang sjåførene ut og satte bussene i brann.

Men Den internasjonale Røde Kors-komiteen melder i dag at 500 har blitt evakuert fra Foua og Kefraya.

FN-observatører



I ettermiddag starter også toppmøtet i New York, hvor medlemmene av FNs sikkerhetsråd skal stemme over en resolusjon om å sende observatører til Syria for å overvåke evakueringen i Aleppo og beskytte sivile.

Det skal være en enighet om resolusjonen etter at Frankrike gikk med på å ta med russiske innspill i utkastet.

– Vi tar sikte på å vedta resolusjonen enstemmig, sa USAs FN-ambassadør Samantha Power i går.

