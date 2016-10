Spania planla å tanke opp russisk krigmaskin: Det får Jens Stoltenberg til å advare

Den russiske krigsmaskinen er på vei mot Syria, og vil trolig delta i krigen mot Aleppo. Men hvem skal bidra med drivstoff på veien?

NATO-landet Spania får nå kritikk etter at det de siste dagene har blitt lagt frem planer om å hjelpe et russisk hangarskip med å fylle på drivstoff i Middelhavet. Skipet er på vei mot Syria, der Russland samarbeider med president Bashar al-Assad i kampen mot opprørskrigere i østlige Aleppo.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier, ifølge The Telegraph, at skipene kan komme til å bli brukt til bombingen av sivile i Aleppo.

– Det er opp til enhver nasjon å bestemme om de skal gi forsyninger og drivstoff i ulike havner på vei gjennom Middelhavet, sier Stoltenberg.

– Men samtidig er vi bekymret, og jeg har sagt svært tydelig at denne gruppen av skip kan brukes som en plattform for bombing mot Aleppo og Syria, sier han.

SØROVER: Hangarskipet «Admiral Kuznetsov» ble eskortert av tilsammen syv fartøyer langs norskekysten. Bildet er tatt mandag vest for Andøya. Foto: 333 Skvadronen, Forsvaret

Demonstrasjon av makt



I forrige uke seilte Russlands eneste hangarskip, «Admiral Kuznetsov», det atomdrevne slagskipet «Piotr Velikij» (Peter den store) og seks andre fartøyer ble fotografert av Orion overvåkningsfly fra Luftforsvaret, vest for Andøya utenfor norskekysten.

Det er den største demonstrasjonen av russisk militærmakt gjennom Norskehavet på flere år.

E-sjefen, generalløytnant Morten Haga Lunde, sier at den russiske fartøygruppen – til sammen åtte skip – trolig vil spille en rolle i det avgjørende slaget om Aleppo.



Om bord på hangarskipet har russerne tre jagerflytyper, blant annet forholdsvis nye MIG 29 Fulcrum, som er russernes fjerde generasjons luft-til-bakke kampfly.

Hangarskipet er oppgitt å være 305 meter langt, med en kapasitet på 41 jagerfly ombord.

Drivstoff i spansk enklave



Det russiske hangarskipet og de andre russiske fartøyene, var ventet å passere Gibraltarstredet onsdag morgen, skriver NTB.

Fartøyene har fått tillatelse til å legge til kai i den spanske enklaven Ceuta, som grenser til Marokko. Der er planen at skipene skal få fylle drivstoff etter ti dager til sjøs, før de drar videre til Middelhavet og mulige Syria-operasjoner, skrive r The Guardian.

Belgias tidligere statsminister Guy Verhofstadt, som nå er EUs brexit-forhandler med Storbritannia, kalte tirsdag Spanias avgjørelse om å tillate russerne å fylle drivstoff som «skandaløs». Storbritannias tidligere forsvarsminister Gerald Howarth sier til Daily Telegraph at det er svært uheldig at et NATO-land tillater russiske skip å fylle drivstoff.

Revurderer



Spanias utenriksdepartement opplyser at det nå skal revurdere tillatelsene som de russiske skipene har fått.

USAs NATO-ambassadør Douglas Lute sier Russland har fulle rettigheter til å seile i internasjonalt farvann. Imidlertid kan det være problematisk hvis Admiral Kuznetsov, som har et titall krigsfly og helikoptre om bord, bidrar til bombingen av sivile mål i Syria, særlig i og rundt Aleppo, har Lute uttalt.

