Russland avbestilte flåte-tanking i Spania

BRUSSEL/OSLO (VG) NATO satte Spania under press for å hindre bunkring av russiske krigsskip som seiler i retning Syria. Men nå har Russland avbestilt, og Spania slapp unna dilemmaet.

NATO-sjef Jens Stoltenberg sa i Brussel sa onsdag ettermiddag at det må være opp til medlemslandene selv å bestemme om de vil selge forsyninger til russiske skip. Men så la han til:

– Det som bekymrer oss er muligheten for at «Admiral Kuznetsov» og flåtegruppen kan bli brukt som en ny plattform for flere angrep mot Aleppo og Syria, og at det gjør den katastrofen som vi ser der, enda verre. Derfor følger vi disse skipene tett, sa Stoltenberg før NATOs forsvarsministermøte åpnet i Brussel.

Bakgrunn: Her seiler Russlands krigsmaskin utenfor Nordlandskysten

Les også: Russiske missiler stresser NATO-sjefen

SØROVER: Hangarskipet «Admiral Kuznetsov» ble eskortert av tilsammen syv fartøyer langs norskekysten. Bildet er tatt mandag vest for Andøya. Foto: 333 Skvadronen, Forsvaret

Demonstrasjon av makt



I forrige uke seilte Russlands eneste hangarskip, «Admiral Kuznetsov», det atomdrevne slagskipet «Piotr Velikij» (Peter den store) og seks andre fartøyer ble fotografert av Orion overvåkningsfly fra Luftforsvaret, vest for Andøya utenfor norskekysten.

Les også: Avfyrte raketter i forrige uke

Det er den største demonstrasjonen av russisk militærmakt gjennom Norskehavet på flere år.

E-sjefen, generalløytnant Morten Haga Lunde, sier at den russiske fartøygruppen – til sammen åtte skip – trolig vil spille en rolle i det avgjørende slaget om Aleppo.



Om bord på hangarskipet har russerne tre jagerflytyper, blant annet forholdsvis nye MIG 29 Fulcrum, som er russernes fjerde generasjons luft-til-bakke kampfly.

Hangarskipet er oppgitt å være 305 meter langt, med en kapasitet på 41 jagerfly ombord.

Drivstoff i spansk enklave



Det russiske hangarskipet og de andre russiske fartøyene, var ventet å passere Gibraltarstredet onsdag morgen.

Les også: Russiske krigsfly flyr langs norskekysten på vei til Syria

Fartøyene hadde fått tillatelse til å legge til kai i den spanske enklaven Ceuta, som grenser til Marokko. Planen var at skipene skulle få fylle drivstoff etter ti dager til sjøs, før de drar videre til Middelhavet og mulige Syria-operasjoner.

Men onsdag ettermiddag var det Russland selv som sparte Spania for problemet.

Vasily Nioradze, talsmann for Russlands ambassade i Madrid, sa til nyhetsbyrået AP at Russland hadde kansellert forespørselen til Spania. Han ga ingen begrunnelse for avlysningen.

Spanias utenriksdepartement opplyste onsdag morgen at de ville revurdere tillatelsene som de russiske skipene hadde fått.

Frithjof Jacobsen kommenterer: 2016 kan bli Putins år