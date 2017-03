Pizza-suksess for krigsveteraner

KIEV (VG) Krigsveteraner i Kiev holder traumene på avstand med pizzabaking, og driver nå en av Ukrainas mest populære pizzarestauranter.

De unge mennene sto side om side i krigen mot prorussiske separatister øst i landet. De har opplevd frykt, død og den uendelige tomheten da de kom hjem igjen med alle inntrykkene på netthinnen. I det krigsrammede Ukraina er landets mange titalls tusen unge veteraner ikke ettertraktede arbeidstagere. Ofte sliter de med psyken, får rusproblemer og kommer seg ikke opp om morgenen.

De tidligere soldatene VG møter i Kiev er rødflammede i kinnene, har hvitt pulver i fjeset, men ser slett ikke ut som de er tappet for livslyst. Igor (30) håndterer en rustikk pizza i den glohete bakerovnen med en imponerende presisjon. 30-åringen var journalist før han dro i tjeneste i øst, men å komme tilbake til kolleger som ikke hadde opplevd krigen, virket helt utenkelig for han.

– Jeg trengte å starte helt på nytt, og når denne muligheten dukket opp, tenkte jeg at livet er for kort til ikke å slå til. Vi veteraner forstår hverandre og vi vet hvordan andre med samme erfaring som oss har det, sier han til VG og tørker melete hender på forkleet.

VETERANENE FØRST: Pizza Veterano har et allsidig klientell, men enhver veteran som besøker blir gjort ekstra stas på med en gratis pizza. Restaurantens dekor bærer tydelig preg av krigen med patronhylster på bordene. Foto: HARALD HENDEN, VG

KRIGSVETERANER I UKRAINA:

* Om ett år vil det være hele 250.000 krigsveteraner etter kampene mot de russiske separatistene øst i Ukraina * Psykiske problemer, som aggresjon, søvnvansker og rusmisbruk er svært utbredt blant krigsveteranene. * Post-traumatisk stress (PTSS) antas å ramme opp mot 20 prosent av veteranene. * I 2015 ble ca 180 millioner kroner satt av til behandling av posttraumatisk stress hos veteraner i Ukraina, men dette ble bundet opp mot program i helsedepartementet som har blitt kritisert for å være ineffektive. (Kilde: Det ukrainske forskningsinstituttet for sosial psykiatri, Al Jazeera, Ukarainas forsvarsdepartement)

Stoler ikke på sivile

Igor og et tyvetalls andre veteraner har fått denne muligheten takket være Leonid Ostaltsev, som selv kom hjem fra krigen for knappe to år siden. Den gang var han full av aggresjon, søvnproblemer og med ett tatovert kors på armen for hver kamerat han mistet i krigen. Han kunne valgt å drukne sine sorger i vodka, men tok seg i det, og skjønte at det å hele tiden være opptatt med noe, var godt for han. Han kjøpte dette lokalet, dekorerte med suvenirer fra frontlinjen og ansatte bare krigsveteraner på kjøkkenet.



– Som veteran slutter du ofte å stole på sivile. Men jeg stoler ett hundre prosent på dem jeg har vært i krigen med. Veteraner er gode ansatte fordi du trenger ikke be noen to ganger om å gjøre noe, de respekterer ordre fra en sjef. Dessuten kan vi snakke fritt om alt vi tenker på, og det hjelper for oss alle, sier Leonid Ostaltsev (29) til VG.

HAR VÆRT I KRIGEN SELV: Psykolog Galina Kravtsjenko (47) har samtaler med de ansatte krigsveteranene to ganger i uken. Hun har selv jobbet som krisepsykolog i de krigsrammede områdene. Foto: HARALD HENDEN, VG



To ganger i uken kommer Galina Kravtsjenko for å drikke te og spise italienske brødleiver med deilig topping, men først og fremst prate med veteranene. Sjefen Leonid innført obligatoriske psykolog-samtaler for de 20 ansatte. Kravtsjenko er også tilgjengelig for dem på telefon, om noen skulle trenge det.

– Først var de skeptiske. Veteranene ville ikke dele det de ser på som svakheter, og de var redde for å høre om hva som kan oppstå av problemer for dem i fremtiden. Men nå gleder de seg til jeg kommer, sier Kravtsjenko til VG.

For veteranene er det avgjørende for tillitsforholdet til psykologen Kravtsjenko at hun også har opplevd krigen. Den 47 år gamle kvinnen jobbet selv som frivillig krisepsykolog i Donbass hvor krigen pågår. Hun vet hvordan det er, sier hun, og slår blikket ned mot restaurantbordet hvor patronhylster ligger tett i tett som dekor under en glassplate.

TUNGE MINNER: Veggdekoren ved inngangen til restauranten legger ikke skjul på hvem som lager maten. Veteranene sier de jobber så godt sammen, fordi alle på jobben skjønner hva de har vært gjennom. Foto: HARALD HENDEN, VG

Rusmisbruk ofte en konsekvens



Ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet vil det om ett år være hele 250.000 krigsveteraner som har opplevd grusomhetene øst i landet helt nært på kroppen. Rundt 20 prosent av dem kan antas å lide av posttraumatisk stress, sier det ukrainske forskningsinstituttet for psykiatri, til Al Jazeera.



– Svært mange sliter med tilbakevendende mareritt, flashbacks, søvnløshet og posttraumatisk stress. Problemer med aggresjon og angst fører ofte til alkohol – og narkotikamisbruk blant veteranene. Staten har ikke et godt apparat for å ta vare på dem. Forsøkene på hjelp er for institusjonaliserte, og når ikke ut til dem som trenger det, sier psykolog Kravtsjenko til VG.

GRUNNLEGGER: Leonid Ostaltsev (29) kom hjem fra krigen som en desillusjonert veteran med søvnproblemer. Pizza Veterano er for han en form for selvhjelp, sier han, fordi han holder seg selv opptatt med meningsfullt arbeid, silk at de vonde tankene ikke tar overhånd. Foto: HARALD HENDEN, VG



Blant ukrainske menn er det ikke vanlig å snakke om mentale problemer, forteller Kravtsjenko. Ifølge Slate rapporterer militærsykehusene at 70 prosent av veteranene sier nei til tilbud om psykologhjelp.

Ukrainske Andrej (26) sitter bøyd over en rykende varm pizza med kylling og bacon. Han kjenner seg igjen.



– Når vi har knekt foten, oppsøker vi legen. Når vi har problemer med psyken, er det vodkaflasken vi tyr til, sier Andrej til VG. Han har mistet flere venner i krigen, og er glad for at kompisen hans, Igor, har fått jobb som baker her på kjøkkenet. Det holder Igor i aktivitet og borte fra tunge tanker, sier Andrej.

SKIFTET JOBB: Igor (30) jobbet som journalist før han var i krigen, men trengte å gjøre noe helt annet da han kom hjem til Kiev som veteran. Han sier han er lykkelig her foran pizzaovnen. Foto: HARALD HENDEN, VG

Ekspanderer

VG I ØST-UKRAINA: Journalist Nora Thorp Bjørnstad og fotograf Harald Henden.

Pizza Veterano har siden de åpnet i 2015, blitt en stor suksess. Allerede etter to uker hadde de langt flere bestillinger enn de kunne levere, og ansatte enda flere på kjøkkenet. Nå har Leonid åpnet flere små kafeer i tillegg, også de er drevet av veteraner. Når restauranten har vært åpen lenge nok til å gå i overskudd, skal ti prosent av overskuddet hver måned gå til gaver til barn som har mistet fedrene sine ved frontlinjene i øst. Enhver veteran som kommer til pizzeriaen, får gratis pizza. Leonid tar vare på «sine egne», og dem er det etter hvert mange av.

– Veteraner har et enormt stort potensial som arbeidsmenn, fordi det er folk som skjønner at vi har bare ett liv. Dermed må du gjøre det du er god på og alltid gjøre det beste du kan.