Millioner sulter i Jemen – nå er det full stans i hveteimporten

All hveteimport til Jemen er stanset som følge av krig og skjør økonomi. Samtidig lider flere millioner mennesker av akutt underernæring.

Fakta om krigen i Jemen

* En koalisjon ledet av Saudi-Arabia har siden mars 2015 utført luftangrep mot den lokale Houthi-bevegelsen (shiamuslimer), som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. * Regjeringen til den sunnimuslimske presidenten Abd-Rabbu Mansour Hadi søkte tilflukt i Aden. Han er støttet av Saudi-Arabia. * Militsen ble drevet ut av Aden i fjor sommer, og Hadi returnerte til byen samme høst. Den saudiledede bombingen har imidlertid ikke nedkjempet Houthi-bevegelsen. * Ifølge FN er minst 10.000 mennesker drept og nærmere 30.000 såret siden konflikten brøt ut. Nærmere 4.000 av de drepte er sivile. * FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein har tatt til orde for en internasjonal gransking og mener at Saudi-Arabia har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser. Kilde: NTB

Hjelpeorganisasjoner alarm og advarer mot hungersnød i Jemen.

Etter nesten to år med krig mellom den saudiledede koalisjonen og Houthi-militsen, lider syv millioner av landets 28 millioner innbyggere av sult.

På toppen av det hele, har krigen ført til en økonomiske krise – noe som hindrer hveteimportører i å inngå nye handelsavtaler. Dermed er all hveteimport inn til Jemen i full stans, skriver Reuters.

Partene i konflikten anklager imidlertid hverandre for den kritiske situasjonen. Den saudiarabiske koalisjonen hevder på den ene siden at Houthi-militsen blokkerer hveteleveransen ved havnen i Hodeida ved Rødehavet.

– Houthiene prøver å spille dette kortet om at folk dør av sult for å oppnå oppmerksomhet fra internasjonale medier, sier brigader Ahmed Asseri, som er talsmann for koalisjonsstyrken.

På den andre siden peker houthiene på blokaden innført av koalisjonen. Ifølge opprørsgruppen hindrer blokaden alle leveranser i nå fram i landet og er den virkelige årsaken til problemet.

Ett barn dør hver tiende minutt



Allerede før konflikten hadde Jemen, som også er det fattigste landet på Den arabiske halvøya, den høyeste forekomsten av feilernæring i verden, og var avhengige av å importere 90 prosent av maten.

Nå er åtte av ti barn allerede underernærte, og ett barn dør hvert tiende minutt, viser en rapport fra UNICEF.



– Jeg vet at utviklingen er bekymringsverdig, og svekkelsen av økonomien helsetjenestene og matleveransene gir oss bare en pekepinn på at ting kommer til å bli mye verre, sier FNs humanitære koordinator for Jemen, Jamie McGoldrick til Reuters.

FNs humanitære koordinator for Jemen, Jamie McGoldrick. Foto: Martial Trezzini , AP

– Kan bli verdens største humanitære katastrofe



Det er ingen andre land i verden der så mange mennesker står i fare for å sulte i hjel i 2017 som i Jemen, ifølge Flyktninghjelpen.

Generalsekretær Jan Egeland kritiserer samtidig vesten for å lukke øynene for konsekvensene av krigføringen mellom den saudiarabiske koalisjonen og Houthi-militsen:

– De som med rette er opprørt over den russiske bombingen i Syria, burde være like opprørt over den saudiarabiske bombingen i Jemen. Men Saudi-Arabia blir støttet av vesten i Jemen. Det er en skamplett!

ADVARER: Jan Egeland mener verdens største humanitære katastrofe kan være i Jemen i 2017. Foto: Terje Bringedal , VG

Samtidig byr situasjonen i Jemen på mye større utfordringer for humanitære hjelpeorganisasjoner enn i Syria, opplyser Egeland.

– Jeg er ikke redd for sult i Syria, men i Jemen derimot er situasjonen mye verre. Der når vi ikke fram i det hele tatt, sier han.

Flyktninghjelpen har i år nådd fram til rundt 1 million mennesker i Jemen, men anslår at minst 19 millioner trenger hjelp.