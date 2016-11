IS-lederen bryter stilheten: Maner krigerne til kamp om Mosul

I et sjeldent lydopptak levner IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi liten tvil: Han vil gjøre slaget om Mosul til et blodbad.

Det er over to år siden den lyssky IS-lederen gikk opp på talestolen foran rullende kameraer i Mosuls største moske. Noen dager tidligere var opprettelesen av IS-kalifatet erklært.

Deretter ble det stille. Siden desember 2015, i året mens IS har mistet by etter by, har det også vært stille.

Han har til og med vært meldt død av sine fiender flere ganger, men alt tyder på at det er feil.

Men nå, mens irakiske spesialstyrker har inntatt østlige deler av storbyen Mosul, slipper han et nytt lydopptak. Eksperter som har hørt igjennom det 30 minutter lange klippet, sier at det må være spilt inn de siste ti dagene.

Hvis IS-krigerne i Mosul følger lederens ord, kan kampen se ut til å bli langvarig:

– Ikke trekk dere tilbake, sier stemmen som ifølge IS-tilknyttede Al-Furqan Media tilhører lederen av ekstremistgruppen.

– Det å holde stillingen med ære er tusen ganger lettere enn å trekke seg tilbake i skam, sier han i meldingen.

Baghdadi er tilsynelatende overbevist om at gruppen han leder, vil gå seirende ut av kamphandlingene.

– Denne store krigen, samt den store jihad som IS utkjemper, øker kun vår faste overbevisning om at dette vil føre til seier, sier han ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Hvor IS-lederen er, er det ingen som vet. En kurdisk toppbyråkrat sa til avisen Independent i går at Baghdadi faktisk gjemmer seg inne i Mosul. Det er naturlig nok umulig å vite hvor sant det er.

Kjemper for Mosul

Hassan Hassan, forfatter av den anerkjente IS-boka «Inside the terror army» skriver på Twitter at tonen til Baghdadi helt klart tyder på at IS ikke skal trekke seg tilbake uten kamp:

Da Baghdadi gjorde sin sjeldene offentlig opptreden i 2014 og erklærte opprettelsen av sitt «kalifat», var ekstremistgruppen på offensiven og gjorde store fremskritt, mens den nå kjemper for å beholde sin siste store by i Irak.

Titusenvis av irakiske soldater, med støtte fra den USA-ledede koalisjonen, innledet en omfattende offensiv mot Mosul 17. oktober.

– Til hele folket i Nineveh, spesielt krigerne, vær oppmerksom på enhver svakhet når det gjelder å stå ansikt til ansikt med fienden, sier Baghdadi.

Nineveh er provinsen i Irak hvor Mosul er hovedstaden. Foreløpig er det ikke blitt bekreftet at lydopptaket er ekte, men flere eksperter har ikke sett grunn til å betvile det. I lydopptaket oppfordrer IS-lederen også selvmordskrigere til å «tilintetgjøre byer hvor de vantro bor».

– Deres blod skal flyte som elver, sier han ifølge Reuters.

Stormløpet fortsetter

De siste dagene har irakiske styrker rykket stadig nærmere Mosul. Onsdag hindret dårlig vær spesialstyrker fra å rykke videre fram mot byen, men styrkene befestet stillingene i forstaden Gogjali.

Stormløpet mot millionbyen fortsetter også fra vest og sør. Omstridte sjiamilitser har frigjort 46 landsbyer over et område på 590 kvadratkilometer, og ifølge dem ødelagt 20 bilbomber og drept flere titall IS-opprørere, mens andre IS-opprørere har løpt av gårde.

Irakiske styrker innledet onsdag en offensiv langs en akse nær byen Hammam al-All, om lag 20 kilometer sør for Mosul.

– Etter å ha frigjort Hammam al-All og byene og landsbyene rundt, er planen at styrkene skal innta den sørlige delen av Mosul og deretter gå inn i byen og krysse elva Tigris, sier oberst Ahmmed al-Jabouri.

