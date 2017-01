Her er det verst for barn å vokse opp

Mange barn vokser opp i krig og konflikt. Blant disse er det barna i Syria som utsettes for de verste lidelsene, mener Flyktninghjelpen.

– Vår tids væpnede konflikter rammer sivile spesielt hardt, og barna er de mest sårbare. Det er vår plikt å tale barnas sak og å stille oss på de svakestes side, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen til VG.

Organisasjonen har nå laget en ny liste over de ti krigs- og konfliktrammede landene i verden de mener det er verst for barn å vokse opp i. Som tidligere, peker også nå Syria seg ut som aller verst.

– De fleste av landene på vår såkalte verstingliste kommer i dag i skyggen av Syria. Interessen for Afghanistan er borte etter at de fleste av de internasjonale styrkene har trukket seg ut. Barna betaler fremdeles prisen i den langvarige konflikten i Somalia, som vi nå hører lite om i Norge. De to landene som kan oppleve at millioner sulter i 2017, er Nigeria og Jemen, sier Egeland.

Under følger en oversikt over de ti landene på Flyktninghjelpens verstingliste. Foruten Syria, som topper listen, er landene tilfeldig plassert.

SYRIA



EVAKUERES: En syrisk mann evakuerer barn fra en skole som skal ha blitt angrepet i den regjeringskontrollerte, vestlige delen av byen Aleppo 20. november. Ifølge Syrian Observatory for Human Rights ble åtte barn drept i et granatangrep mot en skole denne dagen. FOTO: GEORGE OURFALIAN / AFP

Rundt 11 millioner mennesker har flyktet fra sine hjem etter at krigen brøt ut i mars 2011, og opp mot en halv million kan være drept.

Per 2015 var det rundt 2,1 millioner barn mellom 5 og 17 år i Syria som ikke fikk gå på skole, ifølge UNICEF. Blant syriske barn i skolepliktig alder som hadde flyktet til nabolandene, fikk halvparten av dem ikke gå på skole.

FN dokumenterte i november 84 angrep mot skoler i Syria i løpet av 2016.

Ekstremistgruppen IS og andre opprørsgrupper står bak omfattende rekruttering av barn. Noen av dem er helt ned i syvårsalderen. I alt 362 tilfeller ble dokumentert av FN i 2015.

BARNESOLDATER: Unge gutter fotografert under en UNICEF-støttet seremoni for avvæpning av barnesoldater i Pibor i delstaten Jonglei i Sør-Sudan i februar 2015. FOTO: CHARLES LOMODONG / AFP Foto: Charles Lomodong / AFP

Etter at det i 2013 brøt ut borgerkrig i Sør-Sudan, har 17.000 barn blitt rekruttert som barnesoldater, ifølge UNICEF.

– Siden konfliktens første dag har barn vært de som har blitt verst rammet av volden, sier regiondirektør for østlige og sørlige Afrika, Leila Gharagozloo-Pakkala.

I 2016 tok UNICEF og deres samarbeidspartnere imot 184.000 barn til behandling for alvorlig underernæring. 59 prosent av barna i barneskolealder får ikke utdanning.

JEMEN



BLANT OFRENE: Ett av Jemens mange underernærte barn på et behandlingssenter i den nordvestlige byen Saada. FOTO: NAIF RAHMA / REUTERS

Underernæringen blant barn i Jemen er nå rekordhøy, ifølge UNICEF. Nær 2,2 millioner barn er akutt underernært og trenger umiddelbar hjelp. 462.000 av dem er i akutt fare for å dø.

Samtidig er helsesystemet i landet nær ved å kollapse: Mindre enn en tredel av befolkningen har tilgang til helsehjelp, og mer enn halvparten av helsefasilitetene er ikke-fungerende.

Flyktninghjelpen beskriver situasjonen i landet som svært alvorlig.

– Allerede før krigen startet i mars 2015, var Jemen det fattigste landet i den arabiske verden. I motsetning til Syria, som har mange naboer og grenseoverganger, er Jemen relativt geografisk isolert. Flere av havnene er blitt bombet og fungerer bare delvis. Flyplassen i hovedstaden er stengt for kommersiell transport. Dette er et land som er avhengig av at 90 prosent av matvarer importeres, sier generalsekretær Jan Egeland.

– Mens sulten gnager seg stadig dypere, bombes sykehus, skoler, broer og veinett. Som i Syria gjør desperasjon, fattigdom og konflikt at flere gutter rekrutteres til væpnede grupper for å brødfø familien, og unge jenter giftes bort, sier Egeland.

AFGHANISTAN

PÅ FLUKT: Disse barna ble fordrevet av kamper mellom afghanske styrker og Taliban-opprørere. Her er de i en leir i utkanten av Afghanistans hovedstad Kabul. Foto: Shah Marai / AFP

I 2015 mistet 11.000 mennesker i Afghanistan livet på grunn av vold og konflikt. Over 2000 av dem var barn, melder Flyktninghjelpen.

Samme år dokumenterte FN 132 angrep mot skoler.

På landsbasis er det nær halvparten av alle barn i barneskolealder som ikke får gå på skole, ifølge UNICEF.

Taliban driver også med rekruttering av barn til både kamp- og selvmordsangrep, ifølge FN.

SOMALIA

SELVMORDSANGREP: Minst 30 mennesker ble såret i et selvmordsangrep ved havnen i Somalias hovedstad Mogadishu 11. desember, meldte NTB. Islamistgruppen al-Shabaab, som har stått bak en rekke angrep i landet, tok på seg ansvaret også for dette angrepet. Foto: Mohamed Abdiwahab /AFP

Somalia står for den største flyktningkrisen i Afrika. Rundt en million somaliere er registrert som flyktninger på Afrikas horn og Jemen-regionen, mens det anslås at 1,1 millioner menn, kvinner og barn er internt fordrevet.

I tillegg beskriver FN landet som et av de minst beskyttende miljøene for barn.

Ett av syv barn dør før fylte fem år, og bare fire av ti går på skole, ifølge en UNICEF-rapport fra 2016.

Både opprørsgruppen al-Shabaab og regjeringshæren benytter barnesoldater i stor utstrekning, fremkommer det av en FN-rapport.

KONGO

DEMONSTRASJON: I oktober brøt det ut demonstrasjoner i byen Goma i den urolige Nord-Kivu-provinsen øst i landet. Bakgrunnen var at president Joseph Kabila har utsatt det neste presidentvalget. FOTO: MUSTAFA MULOPWE / AFP

To tiår med brutal konflikt i Den demokratiske republikken Kongo har tatt livet av rundt seks millioner mennesker de siste 20 årene. Dermed er konflikten den dødeligste siden andre verdenskrig.

«Væpnede grupper står bak massakrer av sivile, voldtekter, kidnapping, plyndring og tvangsrekruttering av barn. Regjeringsstyrker står også bak krigsforbrytelser», skriver Flyktninghjelpen.

Det er også rapportert om en rekke angrep mot skoler de siste årene. Ifølge en rapport ble det meldt om over 500 slike angrep mot skoler i Nord- og Sør-Kivu i 2012, men ikke alle tilfellene er bekreftet.

Landet har ifølge Flyktninghjelpen over 600.000 flyktninger og 1,5 millioner internt fordrevne.

IRAK

PÅ FLUKT: Irakiske barn fra utkanten av Tal Afar er samlet utenfor et telt i en provisorisk leir sør for byen. Mange sivile irakere har flyktet fra byen i forbindelse med irakiske styrkers offensiv mot IS. Bildet er fra 12. desember. AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Over 3 millioner mennesker i landet er internt fordrevet, blant dem minst 1,4 millioner barn. I 2016 sto hvert femte barn i landet i fare for å dø, bli skadd, utsatt for seksuell vold, bli rekruttert til væpnet konflikt eller bortføring, ifølge UNICEF.

Minst 70 prosent av de fordrevne barna har mistet et helt skoleår.

Siden det irakiske militæret og deres allierte startet en offensiv mot den IS-kontrollerte storbyen Mosul i midten av oktober, har over 80.000 mennesker blitt fordrevet fra omkringliggende byer, landsbyer og byens forsteder.

Minst 47 prosent av disse er barn under 18 år, ifølge UNICEF.

Mellom januar og november i fjor avdekket Iraq Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) 171 alvorlige brudd på barns rettigheter som berørte over 400 barn. Drap og skader er det som meldes om oftest.

NIGERIA

En kvinne og et barn som lider av underernæring, sover på et behandlingssenter i Maiduguri delstaten Borno nordøst i Nigeria. Bildet er tatt 17. september. FOTO: STEFAN HEUNIS / AFP

I det nordøstlige Nigeria er nær 1,8 millioner mennesker fordrevet, hvorav en million av dem er barn, ifølge UNICEF.

Den voldelige konflikten i området har ført til alvorlig matmangel.

Organisasjonen anslår at 400.000 barn i de tre nordøstlige delstatene Borno, Yobe og Adamawa vil rammes av livstruende underernæring i år. Dersom de ikke får behandlingen de trenger, vil rundt 80.000 av dem dø, ifølge organisasjonen.



– Disse tallene utgjør bare en brøkdel av lidelsene. Store områder i delstaten Borno er fullstendig utilgjengelig for noen form for humanitær hjelp. Vi er ekstremt bekymret for barna som er fanget i disse områdene, sier UNICEF-direktør Anthony Lake i en uttalelse.



MALI



KRIGERE: Krigere tilhørende koalisjonen CMA fotografert i Kidal nord i Mali 28. september, etter at rivaliserende grupper hadde støtt sammen de foregående ukene. Bakgrunnen for sammenstøtene var fredsavtalen i landet som regjeringen sliter med å implementere.

FOTO: AFP

I Mali var hvert femte barn i alderen 5–14 år i arbeid i perioden 2002-2012, ifølge UNICEF.

Landet har over 160.000 flyktninger og nær 50.000 internt fordrevne, ifølge Flyktninghjelpen.

I 2015 ble det meldt om 127 tilfeller av at barn ble rekruttert og brukt av væpnede grupper, men ikke alle tilfellene er bekreftet, ifølge FNs rapport.

De siste årene er det også rapportert om en rekke tilfeller av plyndring og ødeleggelser av skoler. Væpnede grupper har også tatt i bruk en rekke skoler, hvorav noen av dem har blitt brukt av islamistiske grupper til opptrening av barn i 11-årsalderen.

DEN SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKK

LEIR: Internt fordrevne mennesker i en leir i Kaga-Bandoro i Den sentralafrikanske republikk i oktober i år. FOTO: EDOUARD DROPSY / AFP

Over 850.000 mennesker i landet er enten internt fordrevet eller flyktninger i nabolandene. Halvparten av disse er barn, kunngjorde UNICEF i november.

Mer enn hvert tredje barn får ikke gå på skole og 41 prosent lider av kronisk underernæring.

Det rapporteres også om bruk av barnesoldater og om jenter som blir brukt som sexslaver.

