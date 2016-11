Han rapporterer i hemmelighet fra IS' skrekkregime

En mann som skal befinne seg inne i Mosul, har vært en plage for IS siden de invaderte byen i 2014. Her forklarer han hvorfor han velger å sette seg i livsfare.

Mandag kveld, da irakiske og kurdiske styrker sto i utkanten av Mosul, klare til å rykke inn i byen, skrev bloggeren Mosul Eye:

«Kanskje dette vil være den siste stille natten for min familie, for meg, for mine kjære, for folk i Mosul. Kanskje natten blir avgjørende for alt. Kanskje alt som kommer etter i natt vil være vakkert og godt, eller kanskje ikke.»

Kort tid etter at IS i en stormoffensiv innvanderte Iraks nest største by Mosul i juni 2014, dukket en motstandsstemme opp på Twitter og Facebook.

Han skrev at han ønsket å informere omverden om livet under det såkalte Kalifatet, han ønsket å være et alternativ til IS-propagandaen.

Ingen visste hvem bloggeren egentlig var, men detaljnivået på oppdateringene levnet liten tvil om at mannen kjente Mosul godt.

KAMP PÅ LIV OG DØD: Mens en skadet soldat i Iraks antiterrorstyrker (CTS) får hjelp etter en IS-angrep i den østlige utkanten av Mosul, mandag, forberedte Mosuls befolkning seg på bykrig. Foto: Bulent Kilic , AFP

Den 5. juli den sommeren, gikk IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi opp på talerstolen i Mosuls hovedmoske, for å si at alle verdens muslimer måtte underlegge seg hans styre.

Fem dager tidligere kom VG for første gang i kontakt med bloggeren, som var i samme by som IS-lederen.

– Takk så mye for at du kontakter meg, det er en glede å oppdatere deg om hva som skjer på bakken i Mosul, skrev han.

Sommeren gikk og bloggeren forklarte mer og mer om seg selv.

– Jeg er født og oppvokst i Mosul og jeg har levd hele livet mitt her. Jeg kjenner byen meter for meter, og jeg kjenner folkene og tradisjonene. Som et ledd i min jobb som historiker, har jeg også arkivert all jihadistisk-aktivitet i byen siden den amerikanske invasjonen i 2003, skrev han til VG videre.

Redd og engstelig



– Setter du deg selv i fare ved å oppdatere om IS?

– Ja, hvis en IS-kriger finner ut at jeg sender disse meldingene så vil jeg bli anklaget for spionasje og svik, og jeg vil bli drept. I tiden som kommer vil jeg jobbe i hemmelighet. Du vil ikke avsløre navnet mitt, fordi du vil ikke at jeg skal dø.

– Hva tenker du om IS?

– Mange av dem som har sluttet seg til IS i Mosul har levd lenge i vanskelige kår. Jeg kjenner mange av dem. De er arbeidsløse, og har vokst opp i fattigdom og uvitenhet.

– Er du redd?

– Jeg stoler ikke på noen her i byen. Selv i mitt eget rom er jeg redd og engstelig. Jeg må unnskylde meg for at jeg ikke kan dele mer informasjon, men takk for at dere bringer min stemme ut i verden.

Brukes som «stemmen innenfra»



IS styrket kontrollen i Mosul og regionen rundt byen gjennom 2014. Med svært voldelig propaganda og blodige massakre, ble terrorgruppen mer og mer kjent.

Det samme ble bloggeren Mosul Eye.

Nå følger 115.000 mennesker oppdateringene på Facebook, og internasjonale medier over hele verden trykker hans ord.

Er bloggeren ekte? Eksperter fra Irak og Midtøsten er sikre i sin sak. Rasha al Aqeedi, en Mosul-akademiker The New Yorker har snakket med, sier:

– Informasjonen er troverdig. Perspektivene og ideologien i innleggene tyder på at bloggeren er fra Mosuls unge intellektuelle elite. Holdingene viser en vilje til å reformere Islam, stille spørsmål ved religion og sette alt i historiske perspektiv, sier hun.

Meldinger om en kommende invasjon

De siste dagene har styrkene som angriper IS, nærmet seg Mosuls bygrenser. Bykrigen, gate til gate, hus til hus, er i ferd med å starte.

Mandag kveld, skrev Mosul Eye at byen var stille.

«Vi vil bli kvitt IS, uten tvil. Likevel trengs enormt arbeid, og det vil ta mange år å fullføre jobben.

Jeg hater stillheten så mye; det minner meg om stillheten som fant sted før IS stormet Mosul (I juni, 2014). Det var en støvete dag, det var en merkelig støvstorm før IS selv støvet til alt. (...)



Den natten var definerende for alt som skulle komme. Det var et før-og-etterøyeblikk. Jeg vil aldri glemme den kvelden. Jeg kan ikke glemme frykten i ansiktene til alle rundt meg.»

Nå rapporterer Mosul Eye videre om det som skal komme:

Ingen vet hva som nå venter Mosuls innbyggere. Byslaget kan bli et langvarig blodbad, med enorme sivile tap.

Så lenge han har mulighet, vil Mosul Eye fortsette å dele det han ser.