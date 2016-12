Aleppo-lege forteller: Hele verden har forlatt oss her for å dø brutalt, helt uten hjelp

Mens FNs sikkerhetsråd holder krisemøter, forteller en lege ved et av Øst-Aleppos siste fungerende sykehus til VG om den umulige situasjonen befolkningen er i.

Natt til onsdag sendte Dr. Hamza al-Khatib, direktør og lege ved al-Qudis-sykehuset i den beleirede, østlige delen av Aleppo, en lang lydmelding til VG.

Han er utslitt:

– Vi har en følelse av at hele verden har forlatt oss her for å dø brutalt, helt uten hjelp. Vi kan ikke forsvare oss. Vi kan ikke beskytte sykehusene, våre liv, pasientenes liv, våre familiers liv, sier han.

Al-Khatib sier at han har vært i Aleppo siden bykrigen startet der i 2012.

– Dette er de verste angrepene jeg har sett siden starten. Jeg har personlig sett flere typer våpen som er brukt: Klasebomber, eksplosive tønnebomber, bomber med klorgass og fosfor. Raketter, missiler og granater.

200.000 mennesker uten nok mat og medisiner



FNs sikkerhetsråd holdt onsdag et hasteinnkalt møte om den kritiske humanitære situasjonen i den syriske byen. De frykter byen kan bli en stor gravplass.

– For menneskehetens skyld bønnfaller vi partene og dem med påvirkningskraft om å gjøre alt som står i deres makt for å beskytte de sivile, sa FNs visegeneralsekretær for humanitære saker Stephen O'Brien, som talte til rådet via videolink.

Så mange som 50.000 mennesker skal så langt ha flyktet fra det syriske regimets offensiv mot de opprørskontrollerte delene av storbyen, men Røde Kors sier det fortsatt er over 200.000 mennesker er igjen i området.

Det er nesten ikke mat og medisiner igjen og sykehusene er i stor grad bombet og ute av funksjon. En rekke innbyggere VG har snakket med den siste uken sier at de frykter at det ikke er mulig å holde ut mye lenger.

BLIR I ALEPPO: Dr. Hamza al-Khatib. Foto: Privat

De gjenværende blir samlet tettere



Samtidig fortsetter luftangrepene med full styrke, mens bakkekampene blir stadig mer intense. Opprørernes forsvarslinjer rakner også raskt: De siste dagene har opprørerne mistet nesten en tredel av sitt territorium i Øst-Aleppo.

Ingen vet om, eller når, Assads styrker og hans allierte vil vinne total kontroll over den ødelagte byen, som har vært Syria-krigens mest omstridte.

Ifølge legen Hamza al-Khatib behandler sykehuset hans nå 300 skadede mennesker hver dag.

– Vi har mistet så mange liv, de fleste er sivile. Nå som regimet har klart å ta en del av de østlige områdene, er folk samlet tettere, i en enda et mindre område. Det betyr at hver bombe vil skape mer skade og død.

Rett til å leve i frihet?



Al-Khitab sier at det er nå to sykehus som fortsatt fungerer, men at det selv for et avansert medisinsk senter er vanskelig å hjelpe 300 skadede mennesker samtidig.

– I Aleppo må vi klare det, og vi er klare til å bli angrepet hvert øyeblikk. Sykehuset har blitt angrepet tidligere også. Vi har ikke noe valg, vi kan gjøre operasjoner over alt. Vi kan lage en intensivklinikk hvor som helst. Situasjonen er dårlig, men det er ikke det riktige ordet. Dette er galskap.

Han fortsetter:

– Det er utrolig å bli drept i din egen by, mens du er beleiret med fly i himmelen. Som jeg sa, føler vi oss forlatt, uten noen hjelp. FN og sikkerhetsrådet ser på at 300.000 mennesker er beleiret uten å gjøre noe i det hele tatt.

Idet soldatene til Assad-regimet og deres allierte stadig rykker nærmere, forteller legen om det håpet mange av innbyggerne i Aleppo har hatt gjennom krigsårene:

– Vi håpet at vi hadde rett til å leve i frihet og verdighet, og å velge vår egen skjebne. Det var vår rett.