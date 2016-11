Jente (14) døde av kreft - fryst ned i håp om at det blir funnet en kur

En 14 år gammel jente ønsket at kroppen hennes ble fryst ned etter hennes død, i tilfelle det vil finnes en kur i fremtiden. Nå har hun vunnet retten til at det skal skje.

Jenta fra Storbritannia var dødelig syk av kreft. Hun fikk støtte av moren sin i ønsket om å bli fryst ned, men ikke av faren, ifølge BBC.

Jenta forklarte derfor i et brev til dommer Peter Jackson at hun ville leve lengre, og ønsket ikke å bli «begravd under jorda».

Les også: Ti tegn på kreft du må ta alvorlig

– Jeg vil ikke dø



14-åringen døde i oktober, og kroppen hennes er nå fraktet til USA, hvor den er fryst ned.

Høysterettsdommen sier at jentas mor skal bestemme hva som skal skje med kroppen. Tenåringen brukte månedene før hun døde til å undersøke mulighetene for nedfrysing på nettet.

– Jeg har blitt bedt om å fortelle hvorfor jeg ønsker at dette blir gjort. Jeg er bare 14 år, og vil ikke dø, selv om jeg vet at jeg kommer til å dø. Jeg tror at det å bli nedfryst vil gi meg en sjanse til å bli kurert, og så kan jeg våkne opp - selv om hundre år, skrev jenta i brevet.

Hun skrev videre at hun tror at man i framtiden kan komme til å finne en kur for krefttypen hennes, og la henne våkne.

– Jeg vil ha denne muligheten, skrev hun.

Ny forskning om unge som overlever kreft: Sliter i voksenlivet

Kontroversiell metode

Dommeren i saken, Peter Jackson, besøkte jenta på sykehuset, og sier at han ble rørt over den tapre måten hun gikk gjennom situasjonen sin på. Ifølge ham handlet ikke dommen om hva som er rett og galt når det kommer til nedfrysning, eller om konflikten mellom foreldrene hva gjelder datteren.

Nedfrysingsmetoden er en prosess hvor man nettopp fryser ned en hel kropp med det håp om at gjenoppliving og en kur er mulig i framtiden. Metoden er kontroversiell, og foreløpig er det ingen som vet om det er mulig å bringe mennesker tilbake til livet på denne måten.

Dommeren sier til BBC at saken var et eksempel hvor vitenskap stiller nye spørsmål som jurister må forholde seg til.

Jentta døde i oktober, vel vitende om at hun ville bli nedfryst.