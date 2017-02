Hans Rosling er død

Den svenske professoren Hans Rosling engasjerte en hel verden med sin Syria-tale. Tirsdag døde han – 68 år gammel.

Den svenske legen og professoren i internasjonal helse, Hans Rosling, døde tidligere i dag. Det oppgir stiftelsen Gapminder på sine hjemmesider. Rosling fikk diagnosen kreft for et år siden.

For to år siden engasjerte Rosling en hel verden med sin tale om Syria-krisen. Talen skapte en bølge av støttemeldinger blant svenske Twitter-brukere.

Det var under veldedighetskonserten «Hela Sverige skramler» i Ericsson Globe i Stockholm at Rosling holdt talen der han snakket om alvorligheten i Syria-krisen.

– Det her handler om mer enn å hjelpe medmennesker. Det handler om å vinne over det onde. Denne krigen må ta slutt, sa Rosling til stor applaus fra salen.

Skapte Twitter-bølge



Brutalt la han frem hvor mange flyktninger som fremdeles befinner seg i flyktningleirene, og hvor mye penger UNHCR trenger for å hjelpe dem.

– Det kreves 25 kroner per dag for å gi hjelp til en flyktning. Det skammelige er at de bare får 10 kroner. Vi må passe på at UNHCR får de pengene de trenger, sa Rosling i talen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SYRIATALE: Talen til den anerkjente professoren gjorde at mange åpnet øynene for hvor stor krisen i Syria faktisk var. Foto: Lefteris Pitarakis , AP

Etter hans tale kokte Twitter over med ros og skryt til Rosling, skriver SVT. Under ligger noen av meldingene som ble lagt ut på Twitter etter talen:

– Hans Rosling. Stum. Gåsehud. Klump i halsen. Den talen kan ha vært det viktigste SVR har sendt på tiår, skriver en bruker ved navn Oscar.

– Hans Rosling for president, skriver Kristina.

– Hans Rosling du er best. Forklarer flyktningkrisen som ingen andre. Er vårt felles ansvar, hjelp våre medmennesker, skriver Maddiz.

– Vi har kommet et sted når Hans Rosling er høydepunktet. Folk har forstått, skriver Ellie.