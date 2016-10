Fødte sønn fra samme livmor som hun selv lå i

Svenske Emelie Eriksson har noe helt unikt til felles med sin sønn, Albin: De kommer begge fra samme livmor.

Som 30-åring ble Emelie Eriksson den første kvinnen i verden til å føde et barn etter å ha fått livmor fra sin mor, skriver nyhetsbyrået AP.

Nå, to år etter, er Albin en frisk og aktiv gutt på snart to år, som fortsatt er altfor liten til å forstå hvordan han ble til.

– En dag skal vi fortelle han akkurat hvordan han ble til. Men jeg er usikker på om han vil forstå hva min mor og jeg måtte gå igjennom, sier Eriksson til AP.

Fikk ikke mensen

15 år gammel begynte Eriksson å lure på hvorfor hun ikke hadde fått sin første menstruasjon. Undersøkelser viste at hun var født uten livmor. Legen ga Eriksson beskjed om at hun aldri ville kunne bære frem og føde sine egne barn.

En av 4500 jenter er født uten livmor.

TRE GENERASJONER: En livmor. Da Marie Eriksson ga datteren, Emelie, sin livmor, ble det mulig for Emelie å bære frem Albin. Foto: Niklas Larsson / AP

Men den svenske kvinnen ga ikke opp. I årene etter at hun fylte 20, leste hun om forsøk på å gro nye organer med stamceller. Samtidig ble hun fortalt om forskning på livmortransplantasjon som var utført av den svenske legen Mats Brannstrøm.

En kveld fortalte hun moren sin, Marie, om muligheten for transplantasjon.

– Først trodde jeg at dette var noe som ville være mulig i fjern fremtid, sier Marie Eriksson.

Men så sa hun til datteren:

– Jeg er gammel. Jeg trenger ikke livmoren min, og jeg har ikke lyst på flere barn. Dette er din eneste sjanse til å få barn, og du bør ta den, sa Marie Eriksson.

Pessimistisk ektemann

Etter en e-post til Brannstrøm, en rekke medisinske tester og undersøkelser av både mor og datter, ble mor og datter godkjent for operasjon og transplantasjon.

– Jeg har visst hele livet at jeg aldri kunne bli gravid. Men kanskje var det en liten sjanse der likevel, sier Eriksson.

Hennes ektemann, Daniel Chrysong, gikk under sterk tvil med på å møte Brannstrøm. Men han var fortsatt pessimist.

SKEPTISK PAPPA: Albin og hans far, Daniel Chrysong, i sandkassen hjemme i Bergshamra i Sverige, sammen med Albins mor, Emelie Eriksson og bestemor Marie Eriksson. Foto: Niklas Larsson / AP

– Jeg trodde nok at vi hadde større sjanser til å vinne i lotto, sier Chrysong.

Etter at Emelies kropp to ganger forsøkte å støte fra seg livmoren, var hun klar for å bli gravid, ett år etter transplantasjonen.

Etter kunstig befruktning, ble ett embryo satt inn.

Den første graviditetstesten var negativ. En uke etter tok Eriksson nok en test. Den var positiv.

– Jeg visste at jeg hadde en bra livmor, sa Marie Eriksson da datteren ringte for å fortelle det.

Besvimte i fødestuen

Selv ble ikke Emelie overbevist før hun hørte sønnen skrike i fødestuen.

Ektemannen var så overveldet av det hele at han besvimte, og måtte overvåkes av en sykepleier mens lå flat på gulvet i fødestuen.

Nå, to år etter, deler Emelie Eriksson historien, fordi hun ønsker å inspirere andre kvinner som ikke kan få barn.

– Jeg håper dette kan bli en realitet for alle som trenger det, sier Eriksson.

BESTEMOR: Albin er båret frem i sin bestemor, Marie Erikssons, livmor, etter at den ble transplantert inn i magen til datteren, Emelie Eriksson. Foto: Niklas Larsson / AP

Brannstrøm startet sin forskning på livmortransplantasjon etter at en ung australsk kvinne måtte fjerne livmoren for å overleve kreft. Til tross for stor skepsis, kritikk og kolleger som sa at slik transplantasjon var medisinsk unødvendig, fortsatte Brannstrøm forskningen.

En til på vei

Den første transplantasjonen ble gjort i 2012. Det første barnet, Albin, ble født i 2014.

Fortsatt er Brannstrøm den eneste i verden til å ta imot barn – fem så langt – som har vokst frem i en livmor som er transplantert. Det sjette barnet har termin i begynnelsen av 2017.

En av de mest oppsiktsvekkende resultatene av Brannstrøms forskning, er at en livmor fra en eldre kvinne som har vært igjennom overgangsalderen, fortsatt var i stand til å bære frem et barn, etter å ha gjennomgått en hormonbehandling.

– Han er min helt. Han gjorde det mulig for meg å få et barn, sier Eriksson til AP.