Kontroversiell suksessordfører aktuell som ny statsråd

Etter det NTB erfarer er Os i Hordalands mangeårige ordfører Terje Søviknes (Frp) aktuell som ny olje- og energiminister i Solberg-regjeringen.

Søviknes, som er inne i sin femte periode som ordfører i Os kommune etter et brakvalg i 2015, erstatter i så fall Tord Lien (Frp) som olje- og energiminister. Søviknes ønsker ikke å kommentere dette.

– Jeg har aldri kommentarer til noen form for spekulasjoner, sier han til NTB.

47-åringen fra Os har siden 2013 vært fast medlem i Frps sentralstyre, da han for første gang gjorde comeback i rikspolitikken siden han ble tvunget til å trekke seg fra alle rikspolitiske verv i 2001. Da ble det kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en 16-årig jente etter et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom.

Den gang, i 2013, uttalte osingen at han følte ringen var sluttet, og at skandalen endelig så ut til å være et tilbakelagt kapittel.

– Det er en ydmyk 45-årig osing som står her i dag. For min del betyr dette på mange måter at ringen er sluttet. Jeg er utrolig glad i dere og partiet. Tusen takk for mye omtanke gjennom mange år, sa Søviknes den gang.

Søviknes var også involvert i en annen kontrovers, da han i 2004 stemte for en bompengefinansiert vei, og dermed brøt med Frps partiprogram.

Søviknes var også angivelig en het kandidat til en statsrådspost da Solberg stokket om i regjeringen i fjor. Han har siden 2005 også vært leder for Frps kommunalpolitiske utvalg.

Fakta om Terje Søviknes

* Født 28. februar 1969.

* Utdannet akvaingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole og har dessuten studerte økonomi ved Norges Handelshøyskole.

* Arbeidet deltid hos Byggmester Nydal 1985-1988 og Drange Båtverksted 1988-1995, og som selvstendig næringsdrivende fisker 1994-1999.

* Vararepresentant på Stortinget for Frp fra Hordaland 1997-2001.

* Medlem FrPs sentralstyre 1995-1999 og fra 2013. 2. nestformann i Frp 1999-2001

* Ordfører i Os siden 1999.

* Trakk seg fra alle rikspolitiske verv i 2001 etter at det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med 16-årig jente etter et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom.

(Kilde: Stortinget, Os kommune, NTB)

Fakta om Per-Willy Trudvang Amundsen

* Per-Willy Trudvang Amundsen er født 21. januar 1971 i Harstad.

* Tok siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole og har studert informasjonsbehandling ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

* Statssekretær for kommunalminister Jan Tore Sanner (Frp) i Erna Solbergs regjering og første vara på Stortinget.

* Har tidligere vært stortingsrepresentant for Frp i Troms i to perioder. Ble i november enstemmig valgt som førstekandidat på lista til Troms Frp foran stortingsvalget 2017.

* Satt i kommunal- og forvaltningskomiteen fra 2005 til 2011 og energi- og miljøkomiteen 2011-2013.

(Kilde: Regjeringen, NTB)