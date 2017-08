Konsert i Nederland avlyst grunnet terrortrussler - spansk bil stoppet

Ordføreren i Rotterdam sier at en spansk varebil med gassflasker ble stoppet nær konsertarenaen.

Ordføreren i Rotterdam opplyser at terrortrusselen som førte til at et konsertlokale i byen ble evakuert onsdag kveld. Det var spansk politi som informerte om trusselen.

Det ble også funnet en varebil med spanske skilter i nærheten av lokalet som inneholdt gassflasker, melder Sky News. Sjåføren av bilen er anholdt.



Konsertlokalet ble evakuert og kveldens konsert med det amerikanske bandet Allah-Las avlyst etter at politiet rykket ut til stedet, ifølge NOS. Ifølge konsertlokalets Twitter-konto skyldes politioppbudet en terrortrussel rettet mot lokalet, som huser rundt 1000 personer, og kveldens konsert.