Væpnet politiaksjon mot leilighet i Manchester sentrum

MANCHESTER (VG) Britisk politi har pågrepet ytterligere tre personer etter terrorangrepet. I tillegg har de gått til aksjon mot en leilighet i Manchester sentrum.

Politiet mener mannen som sto bak terrorangrepet i Manchester heter Salman Abedi. Nå jakter de på eventuelle medsammensvorne.

Maskert politi har gått til aksjon mot en leilighet i Manchester sentrum onsdag ettermiddag. De står nå vakt utenfor leiligheten, forteller VGs reporter på stedet.

- Brannalarmen gikk i halv tolv-tiden. Jeg gikk ut, fordi jeg trodde det var en brann, og da ble jeg møtt av væpnet politi. De ba oss gå ut og sa det pågikk en aksjon, sier beboer Louise Bolotin til VG.

- MASSE POLITI: Louise Bolotin bor i bygget som ble raidet av politiet litt utpå dagen onsdag. Foto: Jorgen Braastad , VG

Det er så langt uklart hvorfor politiet har slått til mot leiligheten, men de bekrefter på Twitter at den er tilknyttet Manchester-terroren. Lynne Deakin (53) har bodd i bygget i 20 år og sier hun så masse væpnet politi i bygget med balaklavaer og gevær.

Granby Row ligger rett ved jernbanelinjen som går til Manchester Picadilly Station, og politiet sperret midlertidig av jernbanelinjen.



Collomb om terroristen: – Han ble radikalisert

Politiaksjon nær terroristens bolig



Tirsdag ble en 23 år gammel mann pågrepet sør i Manchester. Ifølge BBC er dette broren til Salman Abedi.

Onsdag pågrep politiet i tillegg tre personer sør i Manchester i tilknytning til terrorangrepet. Boligen ligger noen få hundre meter fra huset der Salman Abedi (22) bodde.

VGs reportere har onsdag formiddag snakket med naboer ved et hus som ble raidet sør i Manchester i natt. De forteller om en dramatisk politiaksjon.



VEKKET AV POLITIAKSJON: Nabo Omar al Fakhari sier til VG at han våknet med et brak ved halv tre-tiden da bevæpnet politi gikk til aksjon i nabohuset. Foto: Helge Mikalsen , VG

Nabo Omar al Fakhari sier til VG at han våknet med et brak ved halv tre-tiden da han hørte høy skriking og roping. Han trodde til å begynne med at det var fotball-hooligans, men da han tittet ut vinduet, så han væpnet politi og en rekke politibiler parkert utenfor huset og nedover gata.

- Jeg så hele familien ble hentet ut av politiet. En far og to tenåringsgutter ble hentet ut. Moren også. Familien var kledd i nattøy, sier al Fakhari til VG.

Fikk du med deg? Tror ikke 22-åringen handlet alene



Totalt fire personer pågrepet



- JEG SÅ HAT: I denne moskeen, Didsbury, var Salman Abedi ofte å se. Imamen, Saeed el-Saeiri forteller til The Guardian at Salman reagerte da imamen en gang kritiserte IS og Ansar al-Sharia i Libya. «Salman viste meg et ansikt av hat», sier imamen til The Guardian. Foto: Helge Mikalsen , VG

En annen nabo som bor vegg i vegg med den libyske familien sier til VG at de har vært naboer i 15 år:

- Jeg har bodd her i 15 år, men ble aldri skikkelig kjent med dem fordi de holdt seg for seg selv, sier naboen til VG.



Totalt er nå fire personer pågrepet i forbindelse med terroren, men det er uklart hvilken rolle politiet mener de skal ha hatt.

POLITIAKSJON. Teknikere undersøker det som skal være boligen til selvmordsbomberen. Foto: Helge Mikalsen , VG

Sporene etter Abedi



Statsminister Theresa May kunngjorde tidligere i dag at Storbritannia hever trusselnivået til «kritisk» for første gang på ti år. Politiet prioriteter nå å finne ut om Abedi handlet alene eller om han var en del av et større nettverk.

Terrorgruppen IS har hevdet at Abedi var en av deres terrorister, men det er fortsatt uklart hvilken tilknytning Abedi eventuelt hadde til terrorgruppen.

Den franske innenriksministeren Gerarrd Collomb sa tidligere i dag til BFM TV at Abedi har oppholdt seg i Libya – og trolig også Syria.



Lokalavis: Manchester-bomben ble laget for å gjøre mest mulig skade