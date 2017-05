TV-kanal: Her kjøper han bombesekken

Overvåkingsbilder fra et kjøpesenter viser det som skal være Salman Abedi kjøpe en svart og blå ryggsekk, lignende den som ble funnet på åstedet.

Salman Abedi (22) er pekt ut som mannen som sprengte seg selv i luften mandag like etter Ariana Grandes konsert. 22 personer døde, 64 ble skadet. Flere ligger kritisk skadd på sykehus.

Siden mandag har politiet og etterretningsbyråer jobbet intenst med å finne andre medsammensvorne. Salmans far og bror er også pågrepet, samt flere andre personer.

Etterforskerne har også gjennom videoovervåkning og annen teknisk etterforskning funnet ut mye om hva Abedi gjorde i dagene før angrepet og frem til bomben gikk av rundt klokken 23.30 mandag kveld.

MISTENKT: 22 år gamle Salman Abedi skal være mannen som sprengte seg selv i luften utenfor Manchester Arena mandag kveld. Foto: , AP

– Kjøpte ryggsekk

Sky News har publisert det som skal være overvåkingsbilder av Abedi fra et kjøpesenter tatt fredag kveld, tre dager før angrepet. Politiet mener ifølge TV-kanalen at det var da han kjøpte ryggsekken som bomben lå oppi.

Et av overvåkingsbildene viser det som kan se ut som en merkelapp som henger fra ryggsekken. På bildet ser man også skjær av samme type blåfarge som man igjen ser på bildene av ryggsekken som ble funnet på åstedet (se bilde nedenfor).

FUNNET PÅ ÅSTEDET: New York Times publiserte det som skal være den første åstedsundersøkelsen fra Manchester Arena. Der ble en sprengt blå og svar sekk funnet. Det kan være sekken bomben lå oppi. Foto: Handout , AFP

Ifølge The Guardian har politiet sikret seg overvåkningsvideoer som viser Abedi idet han går inn i konsertlokalet, like før bomben ble utløst.

Filmen skal vise at eksplosjonen ble utløst med hensikt, og at Abedi hadde med seg bomben i en bag.

På et av bildene som ble tatt da politiet saumfarte Abedis hus ser man en krimtekniker bære ut en bok med navnet «Know your chemicals», eller «Kjenn dine kjemikalier».

Bilder fra åstedet

Åstedsetterforskere har også ifølge New York Times funnet det som kan være sekken og detonatoren Abedi skal ha brukt mandag kveld.

Avisen har publisert flere bilder som skal stamme fra britisk politis etterforskning. Bildene viser rester av en Karrimor-ryggsekk, en detonator som skal ha blitt funnet i den mistenkte 22-åringens venstre hånd, skruer og splinter og et tolv volts batteri som kan ha vært bombens strømkilde.

Artikkelen inneholder også en detaljert oversikt over hvor ofrene befant seg på åstedet – informasjon som britiske medier ikke har publisert.

Den første analysen av bomben, basert på bevis fotografert og innsamlet fra åstedet, spesifiserer ikke størrelsen eller typen eksplosiver som ble brukt i angrepet, men ifølge avisen viser bilder at splinter og skruer ble skutt gjennom luften etter at bomben gikk av. I nærheten av åstedet er det hull i metalldører og i murvegger.

Dette indikerer ifølge avisen at bomben var kraftfull. Den skal ha blitt laget for å skade flest mulig mennesker. Mange av ofrene ligger på sykehus med metall og splinter i hele kroppen.

Frykter lekkasjer

Britiske myndigheter raser nå over lekkasjene i New York Times' artikkel og at navnet til den mistenkte 22-åringen først ble kjent gjennom amerikanske medier, før det var bekreftet av britisk politi offentlig.

Britene og amerikanerne har lenge delt etterretningsinformasjon med hverandre som del av landenes sikkerhetssamarbeid, skriver The Financial Times.

Men lekkasjene fra den andre siden av Atlanterhavet frustrerer britiske politifolk. Kilder sier til BBC at britiske myndigheter er fly forbannet: «Vi er rasende. Dette er komplett uakseptabelt.»

TV-kanalen skriver at lekkasjen etter all sannsynlighet vil bli tema på et møte mellom Theresa May og Donald Trump torsdag.



Torsdag morgen erfarer BBC at det blir stans i all informasjonsdeling med politimyndigheter i USA.