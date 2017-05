Trump sender utenriksministeren sin til London

BRUSSEL/OSLO (VG) Fredag morgen reiser utenriksminister Rex Tillerson til London i et forsøk på å roe ned den britiske mistilliten mot USA etter flere lekkasjer fra etterforskningen av Manchester-angrepet.

Britene raser mot USA etter at opplysninger om terroretterforskningen i Manchester lekket ut til amerikanske medier. Da Storbritannias statsminister Theresa May ankom NATO-toppmøtet torsdag ettermiddag varslet hun alvorsprat med den amerikanske presidenten.

– Etteretning som er delt mellom landenes sikkerhetstjenester, må forbli hemmelige, sa May.

Og Trump ser ut til å dele synet til den britiske statsministeren. Ifølge The Wall Street Journal ber han nå om at det blir satt i gang en etterforskning for å finne ut hvor lekkasjene stammer fra. I tillegg sender han nå utenriksminister Tillerson til London, åpenbart i et forsøk på å roe situasjonen.

SKAL ROE NED MISTILLITEN: USAs utenriksminister Rex Tillerson reiser til London etter at britene raser over USAs lekkasjer fra Manchester-etterforskningen. Foto: Thierry Charlier , AFP

Tillerson skal møte sin kollega Boris Johnson og «bekrefte det spesielle forholdet mellom USA og Storbritannia, og vår solidaritet i den globale kampen mot terrorisme», opplyser amerikansk UD.

Da USAs president kom til toppmøtet i Brussel torsdag betegnet han lekkasjene som alvorlige.

– Lekkasjer som dreier seg om sensitiv informasjon er en alvorlig trussel mot nasjonal sikkerhet, sa Trump. Videre lovet han at administrasjonen skal komme til bunns i problemet. Han truet også med at de som står bak vil bli straffet.

Manchester-angrepet: Her kjøper Abedi bombesekken

Vil slutte å dele informasjon

I tillegg til Mays varslede alvorsprat vil lekkasjene også få langt større konsekvenser. Nå vil nemlig britene slutte å dele informasjon med USA frem til de ha fått en garanti om at lekkasjene som har kommet også vil være de siste.

– Vi kan rett og slett ikke ta den risikoen lenger, sier Manchesters borgermester Any Burnham til CNN.

Artikkelen fortsetter under videoen

En av lekkasjene som har vakt sterkest reaksjoner er bildene og informasjon om britenes etterforskning av Manchester-angrepet, som New York Times publiserte onsdag. Blant annet publiserte de bilder fra åstedet som viser det som skal være sekken og detonatoren Abedi brukte i terrorangrepet. Bildene skal stamme fra det britiske politiets etterforskning. I tillegg inneholder artikkelen en detaljert oversikt over hvor ofrene befant seg på åstedet.

Det var også amerikanske medier som var først ute med navnet til den mistenkte gjerningsmannen Salman Abedi.

Senere onsdag publiserte New York Times flere bilder som satte sinnene i kok blant britiske myndigheter. Da viste den amerikanske avisen flere bilder og ga en detaljert beskrivelse av det som skal være restene av bomben som tok livet av 22 mennesker på Manchester Arena.

Les også: Folk i Manchester raser etter terroren

Høyt verdsatt samarbeid

De to landene har delt etteretningsinformasjon med hverandre i lang tid, som en del av landenes sikkerhetssamarbeid.

Nå ser det imidlertid ut til at britene vil være mer tilbakeholdne fremover. Flere frykter lekkasjene kan gjøre terroretterforskningen vanskeligere enn nødvendig.

– Det finnes ikke en relasjon vi verdsetter høyere enn den spesielle relasjonen mellom USA og Storbritannia da han snakket om lekkasjene på i Brussel i dag.

NATO-MØTE: USAs president Donald Trump møtte generalsekretær Jens Stoltenberg og Storbritannias statsminister Theresa May i Brussel torsdag. Foto: Melanie Wenger , AFP

I likhet med britene er han svært misfornøyd med at den sensitive informasjonen har kommet på avveie. Presidenten var også klar på at det er langt fra første gang dette har skjedd siden han tok over makten tidligere i år.

Flere lekkasjer

Siden Trump tok over presidentembetet har det amerikanske statsapparatet lekket som en sil, og medier har fått informasjon om møter og samtaler fra folk som vanligvis ikke ville fortalt om den slags. Blant annet var det slike lekkasjer som ga mediene nyss i at den nå sparkede FBI-direktøren James Comey tok notater fra møtene han hadde med Trump før han mistet jobben.

Trump om Russland-lekkasjer: – Kriminelle handlinger

Ifølge en kilde fra Det hvite hus som The Wall Street Journal har snakket med har Trump og andre høytstående personer i Washington lenge ønsket å etterforske lekkasjer fra administrasjonen.

– Det er noe vi har snakket om en stund. Mange mennesker har vært svært frustrerte, sier myndighetskilden til avisen.

Ifølge avisen mener flere av kildene at de siste lekkasjene gjør det enklere for Trump å etterforske hvor informasjonen kommer fra.

The Wall Street Journal skriver at mange av kildene mener de tidligere lekkasjene har dreiet seg mer om Trump personlig, og at presidenten derfor har vært nødt til å fokusere på innholdet fremfor å fokusere på hvor informasjonen har kommet fra.

Frustrerte over Trump

Ifølge The Guardian mistenker ikke britiske myndigheter at Trump selv kan ha noe å gjøre med informasjonen om Manchester-etterforskningen.

Flere lekkasjer: Hemmelig samtale mellom Trump og Duterte

Likevel har verdens etteretningsmiljøer lenge revet seg i håret etter det de ser på som flere tabber fra presidentens hold.

Blant annet snakket Trump om hemmelig informasjon som USA hadde fått fra en alliert i et møte med Russlands ambassadør til USA, Sergei Lavrov. Denne uken gjorde presidenten feil da han uoppfordret fortalte fremmøtte pressefolk at han «ikke nevnte Israel» til russerne. Da hadde det lenge vært spekulert i om det var Israel som hadde gitt USA informasjonen Trump delte med Russland, men ingen i administrasjonen hadde bekreftet det.