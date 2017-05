Skotsk 15-åring funnet brannskadet

De to skotske venninnene på 14 og 15 skulle se sitt idol på konserten i Manchester. Nå er den ene funnet sterkt brannskadet på sykehus mens den andre fortsatt er savnet.

Eilidh MacLeod (14) og Laura MacIntyre (15) reiste fra den skotske øya Barra sammen med Eilidhs mor, Marion, for å gå på Ariana Grande konserten. Moren skulle møte de to utenfor Manchester Arena etter at konserten var ferdig, skriver The Telegraph.

Da hun kom for å hente jentene, ble hun møtt av flyktende mennesker etter selvmordsangrepet som drepte 22 og førte til at 64 personer måtte på sykehus for å få behandling for skadene de var påført.

Moren begynte desperat å lete etter jentene på hoteller og sykehus, skriver The Telegraph.

Avisen skriver at MacLeod fortsatt er savnet mens MacIntyre er funnet sterkt brannskadet på et sykehus i Manchester-området etter 20 timers intens leting.

Lauras fortvilte foreldre og Marions mann fløy umiddelbart til Manchester fra den avsidesliggende øya for å lete etter døtrene.

Den skotske politikeren, Angus MacNeil, som er en venn av Eilidhs far, sier til The Scotsman at 15-åringen nå får behandling på et sykehus i Manchester, men at Eilidh fortsatt er savnet.

– Laura er i live på sykehus og tilstanden er alvorlig. Vi er selvsagt ekstremt bekymret for Eilidh. Vi har for øyeblikket ikke noe nytt, sa han til avisen onsdag.

Trebarnsmor døde

Trebarnsmoren Michelle Kiss mistet livet i terrorangrepet i Manchester. Foto: AFP

Onsdag begynte det å komme flere historier om skjebnene til alle de som ble rammet da selvmordsbomberen slo til like etter konserten.

Michelle Kiss (45) fra Lancashire er blant de omkomne. Hun var på konserten sammen med datteren Millie (12) og en av hennes venninner, skriver The Telegraph.

Bare timer før konserten hadde trebarnsmoren postet et bilde av Millie og venninnen på Facebook med teksten «Spente jenter klare til å se Ariana.»

The Telegraph viser bilder hvor Millie får trøst av en politikvinne. Over skuldrene hennes har noen lagt en altfor stor jakke for at hun skal holde varmen.

Da media begynte å publisere bilder etter eksplosjonen, ble Millie gjenkjent av venninner og man trodde først at begge jentene og Michelle Kiss hadde overlevd. Jentene ble fraktet til sykehus, men i dag ble det kjent at trebarnsmoren omkom.

– Familien var livet hennes, og vi er alle selvfølgelig helt knust av tapet. Hun har blitt tatt fra oss, og alle som elsker henne, på den mest traumatisk tenkbare måten, skriver familien i en uttalelse gitt via politiet.

Michelle Kiss var også mamma til sønnene Dylan (20) og Elliot.

Trebarnsmoren drev ifølge The Telegraph et stillas firma sammen med ektemannen Tony og hadde nylig også begynt på et kurs ved Salford Universitet.

Politibetjent drept

Politisjefen i Manchester, Ian Hopkins, bekreftet onsdag ettermiddag at en politibetjent er blant de 22 drepte.

Han ville av hensyn til familien ikke gi ytterligere opplysninger.

Men ifølge BBC skal det dreie seg om en politikvinne som ikke var på jobb. Hennes mann skal være kritisk skadet og parets to barn skal også være såret i angrepet.

Politiet vil på grunn av det store antallet ofre bruke fire til fem dager før de er klare til å navngi alle.

– Vi har også snakket med familiene til alle som ble skadet, og gjør alt vi kan for å hjelpe dem, sa Hopkins på onsdagens pressebrifing.

To polakker blant de omkomne



Et polsk ektepar, Angelika (39) and Marcin Klis (42) som bodde i York, ble drept da de skulle hente døtrene sine etter konserten, skriver BBC.

Det var datteren Alex Klis som etterlyste foreldrene via Facebook. Paret tok et bilde av seg selv like før de dro til konsertlokalet for å hente døtrene og Alex delte dette på sosiale medier tirsdag.

Marcin Klis skal ha jobbet for et drosjefirma i York.

Det polske utenriksdepartementet bekrefter at to polakker er omkommet.

– Foreldrene kom etter konserten for å plukke opp døtrene og vi har dessverre opplysninger om at de er døde. Barna er trygge, sa den polske utenriksministeren Witold Waszczykowski til en radiostasjon.