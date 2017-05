MANCHESTER (VG) Det er frustrasjon og sinne som preger flere i Manchester etter konserttragedien mandag kveld. Det sprakk fullstendig for Ian MacIntosh da han så en av moskeens representanter bli intervjuet av dansk TV2.

Midt under intervjuet stormet MacIntosh fram og brøt høylytt og rasende inn, mens han skrek:

– Det er dere som radikaliserer muslimske ungdommer her i området. Nå har vi sett resultatet. Dere gjør mordere av dem, slik dere gjorde det med Abedi. Dette må dere sette en stopper for, hindre at uskyldige ungdommer blir drept. Det kunne ha vært min 19 år gamle datter som ble offer for denne terrorhandlingen. Jeg kan ikke garantere for hva jeg ville ha gjort da, ropte Ian MacIntosh til den forskrekkende mannen som ble intervjuet.

Ikke overraskende

Etterpå snakket vi med mannen som viste seg å være lederen for den libyske foreningen i Manchester, Mohammed Fadeil. En mild mann på 25 år.

– Den reaksjonen jeg fikk her var vel egentlig ikke overraskende. Folk er fortvilet og rasende. Det er en ganske normal reaksjon. Jeg hadde sikkert reagert på samme måte hadde jeg vært far. Det er ikke mulig å klandre ham for dette. Men det er dette terroristene ønsker, å splitte muslimer og ikke-muslimer. Sette oss opp mot hverandre. Det må vi for all del hindre at skjer. Vi må alle står sammen for å forhindre at slike grufulle handlinger skjer, sier Mohammed Fadeil til VG.

KRITISK: – Hva jeg heter spiller ingen rolle. Det er viktigere at vi også innser at unge muslimer føler avmakt når muslimske barn blir drept av vestlige lands bomber. Det bombemannen gjorde her i Manchester, er forkastelig, men det finnes årsaker til disse tragediene, sier denne mannen som er tilknyttet Didsbury moskeen. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

På andre siden av gaten henger en ung mann og ser ut som han gjerne vil fortelle pressefolkene noe. Han begynner med hvorfor moskeen ser ut som et kirkebygg, og faktisk har vært det.

Kirke ble moské



– Kirken var på 1960-tallet eid av han som var prest her. Da han ville selge var det flere religioner som ønsker å overta bygget, men han bestemt at kirken skulle bli en moské fordi han var var en fremadrettet og progressiv kristen. Jeg går her veldig ofte, men har aldri hørt om, eller sett mannen som er pekt ut som bombemannen. Han begikk en avskyelig handling, sier mannen som mener at hvem han selv er, og hva han heter er irrelevant.

– Alle blir forvirret når noe slikt skjer, det er ille, men jeg lurer på hvorfor ikke dere journalister reagerer like kraftig og reiser dit hvor amerikanske bomber dreper barn. Nå er det slik at dere behandler oss alle som søker til moskeer for å praktisere islam, som om vi skulle være terrorister. Det er urettferdig. Nå ser vi det skje igjen, sier han.

Trusselnivået kritisk



Den ufattelige tragedien som fant sted i det konserten med Ariana Grande nettopp var avsluttet har ført til at myndighetene har høynet trusselnivået til kritisk. Alle store og viktige arrangement vil den nærmeste tiden ha et stort innslag av bevæpnet mannskap fra politi og soldater. Sikkerheten rundt den tradisjonelle FA Cupfinalen som spilles kommende lørdag, vil være rekordstor.

Det var to forsøk på sette moskeer i brann i Oldham i natt til i går, og dette er noe man frykter kan komme til å øke i omfang den nærmeste tiden.

– Det er slike anti-muslimske handlinger vi må være spesielt på vakt overfor. Alt fra verbale angrep til kriminelle handlinger. Folk må rapportere om alle former for hat-kriminalitet, sier styreformannen for Manchester Islamsk senter.

SØRGER OG ADVARER: Samtidig som han er sjokkertog sørger over over drapene på 60 mennesker etter konserten i mandag kveld, advarer styrelederen for Manchester Islamic Centre, Fawzi Haffar, mot hevnaksjoner og hat kriminalitet mot muslimske briter. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

Stå opp mot islamisme



Den sterkt høyreorienterte- og organisasjonen, English Defence League, EDL, har brukt konserttragedien til å be britiske myndigheter å ta nødvendige grep for å hindre islamistisk vold og terror å bre seg i Storbritannia. «Vi ber om at folk viser mot og står opp imot islamisme og de som gjør det mulig for islamsk vold og frykt får utfolde seg», heter det i en pressemelding fra EDL.

– Det er viktig at folk er i stand til å skille mellom det som enkeltindivider som er hjernevasket, kan finne på å gjøre og religionen islam som prediker fred og harmoni mellom religionene, sier den «navnløse» på andre siden av moskeen i Didsbury.

Å dømme ut i fra stemningen utenfor moskeen, og de ulike reaksjonene på den tragiske hendelsen mandag kveld, er det britiske samfunnets mange flotte verdier sterkt utfordret.