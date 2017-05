Politiet i Manchester har funnet flere sprengladninger

«Politi og sikkerhetspersonell har funnet sprengstoff som kan klargjøres for et nær forestående angrep», skriver The Independent.

SISTE: Torsdag morgen gikk politiet til aksjon i bydelen Moss Side i Manchester, der det ble gjennomført en kontrollert eksplosjon.

Myndighetene er overbevist om at et terrornettverk planla et vedvarende angrep i Manchester. Ifølge The Independent vil det trolig komme flere pågripelser i Manchester og omegn.

Sikkerhetskilder sier til avisen at det er en reel fare for at det fortsatt er sprengladninger som ikke er funnet.

Familiemedlemmer pågrepet

Det er allerede gjennomført en rekke aksjoner i forbindelse med angrepet, og politiet i den engelske byen opplyser at seks menn og en kvinne er pågrepet så langt. En av de pågrepne er broren til den antatte gjerningsmannen. Den seneste pågripelsen skjedde sent onsdag kveld.

Tidlig torsdag morgen opplyser Greater Manchester Police på Twitter at kvinnen som var pågrepet, er løslatt og at det ikke foreligger noen siktelse mot henne.

MISTENKT: 22 år gamle Salman Abedi var ifølge politiet mannen bak angrepet. Foto: , AP

Mannens far og en annen bror er anholdt i Libya. Faren skal ikke være siktet for noe, men skal være tatt inn som vitne.

– Alt var normalt

I et intervju med Reuters sier faren til den terrormistenkte at han snakket med den antatte selvmordsbomberen for fem dager siden og at «alt var normalt» da. Han sier sønnen ikke fortalte familien at han skylle reise til Manchester, men sa han skulle på pilegrimsreise.

Faren sier 22 år gamle Salman Abedi ikke hadde ekstremistiske synspunkter eller var en del av IS. Han sier sønnen heller ikke hadde reist til Syria. Faren sier han fordømmer «terrorhandlinger mot sivile og uskyldige mennesker».

22 mennesker ble drept da en bombe ble utløst ved Manchester Arena mens publikum strømmet ut fra en konsert med den amerikanske artisten Ariana Grande mandag kveld. Det er flere barn blant de drepte og sårede etter det politiet etterforsker som en terrorhandling.

Gjennom sitt eget «nyhetsbyrå» Amaq har terrorgruppen IS tatt på seg skylden for angrepet.

Kilde: NTB/VG