Overvåkningsvideo viser Manchester-terroristen

Politiet har frigitt overvåkningsbilder av selvmordsbomberen Salman Abedi (22) tatt opp rett før angrepet. Politiet håper bildene vil gi dem mer informasjon.

Bildene er frigitt av Greater Manchester Police. Abedi drepte 22 og skadet 116 personer da han sprengte seg selv etter en Ariana Grande-konsert i Manchester mandag kveld.

På bildene er Abedi iført joggesko, jeans, svart genser og en svart boblevest. Han har også på seg caps og briller. Det er ukjent hvor og på hvilket klokkeslett bildene av Abedi er tatt.

Ønsker informasjon om bevegelsene hans



Politiet jobber nå med å nøste opp i sporene den mistenkte selvmordsbomberen Salman Abedi (22) etterlot seg, og ber nå offentligheten om hjelp. De ønsker informasjon om selvmordsbomberens bevegelser etter 18. mai, da han returnerte til Storbritannia.

Rundt tusen mennesker jobber med å etterforske saken som ifølge politiet har hatt store fremskritt.

Identiteten til gjerningsmannen ble kjent innen to timer etter angrepet mandag sier politiet ifølge BBC.

UNDERSØKER: Teknikere undersøker det som skal være boligen til selvmordsbomberen. Foto: Helge Mikalsen , VG

Abedi skal ifølge The Telegraph ha vært den nest yngste av fire søsken, og foreldrene var ifølge avisen flyktninger fra Libya. De skal ha tatt seg til Storbritannia for å unnslippe Gaddafi-regimet.

Gjerningsmannen selv var britisk statsborger, og skal ha bodd i et hus i Fallowfield, en forstad til Manchester, sammen med sin familie.

Abedis leilighet i sentrum skal ifølge politiet være et av de siste stedene han dro, og hvor han kan ha gjort de siste justeringene på sprengladningen, før han dro til arenaen.

Familiemedlemmer arrestert

14 steder blir gjennomsøkt og 13 personer har så langt blitt arrestert mistenkt for terrorforbrytelse, skriver BBC.

To av Abedis brødre og faren skal være blant de arresterte, en eldre bror i Manchester og den yngste broren Hisham og faren Ramadan Abedi i Tripoli i Libya. Ifølge libyske kilder sitert av The Telegraph skal Hisham ha vært klar over brorens terrorplaner, og han skal selv ha planlagt et angrep mot den libyske hovedstaden.

Hashem Abedi, the brother of Manchester attack bomber, is seen in this handout photo provided by Libyan Special Deterrence Force on May 25, 2017. Special Deterrence Force/Libyan Interior Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. Foto: Handout , Reuters

Gjennom sitt eget «nyhetsbyrå» Amaq tar terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) på seg skylden for angrepet.

Faren sa da at han ikke trodde sønnen var tilknyttet noen militant organisasjon eller kan ha vært ansvarlig for angrepet i Storbritannia.

Sikkerhetsnivået i Storbritannia er senket fra «kritisk», som betyr at et angrep er nært forestående, til «alvorlig», som betyr at et angrep er svært sannsynlig, melder Reuters. Væpnet politi fortsetter å vokte hundrevis av arrangementer rundt om i landet over helgen.

Blant de drepte er flere barn og unge. Den første som ble bekreftet drept var åtte år gamle Saffie Rose Roussos.