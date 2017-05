Olivia Campbell (15) kom aldri hjem fra konserten med sin favorittartist.

Den 15 år gamle jenta var én av de flere tusen tenåringene som hadde møtt opp i Manchester Arena for å se popstjernen Ariana Grande mandag kveld.

Hun var på konserten sammen med kameraten Adam, som hadde fått billetten i bursdagsgave.

Da moren Charlotte Campbell ble intervjuet av CNN mens datteren fortsatt var savnet, fortalte hun gråtkvalt om den desperate letingen:

– De er bare vanlige tenåringer som skulle se sin favorittartist. Så endte det i blodbad.

Hun fortalte at datteren og vennen hadde snakket om konserten i flere dager, og at de hadde kjøpt nye klær for kvelden.

– Det er helt forferdelig. Vi vet ikke om hun lever eller er død. Hvordan kan noen gjøre slikt mot uskyldige barn?

Men natt til onsdag bekrefter moren at familien har fått beskjeden de fryktet:

Datteren er blant de 22 personene som ble drept da Salman Abedi (22) sprengte en bombe like etter konserten.

– Hvil i fred min dyrebare, nydelige jente. Tatt fra oss så altfor, altfor fort. Gå og syng med englene, og fortsett å smile. Mamma elsker deg så høyt, skriver Charlotte Campbell på Facebook.

– Nyhetene vi fryktet



Olivia er det tredje offeret som er identifisert etter terrorangrepet i Manchester. I går ble det bekreftet at Georgina Callander (18) er blant de drepte.

Det er også åtte år gamle Saffie Rose Roussos som var på konserten med moren Lisa og storesøsteren Ashlee. Moren og søsteren ble skadet i angrepet.

– Saffie var rett og slett en nydelig liten jente på alle måter. Hun var elsket av alle, sier læreren til The Guardian.

Bestefaren til Olivia Campbell, Steve Goodman, ber nå venner og familie slutte å dele etterlysningen av det 15 år gamle barnebarnet.

– Vi har fått nyhetene vi fryktet. Tusen takk alle. Vi elsker dere.

