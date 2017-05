Manchester-angrepet: Lisa (45) kan ha blitt reddet av mobilen

Lisa Bridgett kan takke mobiltelefonen sin for at hun overlevde terrorangrepet i Manchester, skriver ektemannen hennes på Facebook.

Bridgett var sammen med datteren og en venninne på Ariana Grande-konserten mandag kveld, og snakket med en venn på telefonen på vei ut av konsertområdet.

Bomben som Salman Abedi (22) detonerte sekunder senere var ifølge britiske medier «laget for å gjøre mest mulig skade» og inneholdt derfor muttere, bolter og skruer. En av disse mutterne kom farende rett mot Bridgett, før den traff hånden hennes, skriver ektemannen hennes, Steve Bridgett, på Facebook.

Det var avisen Manchester Evening News som først omtalte saken, og den er siden sitert av blant annet The Guardian og BBC.

Ifølge ektemannen mistet Lisa en finger da mutteren traff, og fikk også flere skader i ansiktet. Han tror telefonen tok av for trykket fra mutteren og slik reddet livet hennes.

TRUFFET: Mutteren som kom fra bomben ligger blodig i skoen til Lisa Bridgett. Foto: Wales News Service

Brudd i ankelen



«Det at hun var i telefonen da dette skjedde reddet trolig livet hennes da mutteren først traff henne», skriver Steve Bridgett.

I tillegg til fingeren som hun mistet, har Bridgett brudd i ankelen fra splinter, en sårskade i låret og et kraftig kutt i kinnet, der mutteren traff.

«Det går bra med nesa hennes også siden mutteren gikk inn via kinnet, så det er bare snakk om et arr», skriver ektemannen.

45-åringen ligger fortsatt på sykehus og har vært gjennom flere operasjoner, men har det etter forholdene bra, skriver han. Han takker de sykehusansatte og en mann som heter Peter, som hjalp kona ut av Manchester Arena etter bombeangrepet.

23 fortsatt kritisk skadet

Bridgetts iPhone ble totalt ødelagt i eksplosjonen. Bilder viser hvordan dekselet rundt telefonen er fullstendig knust og blodig etter det voldsomme trykket. Mutteren som trolig traff telefonen, ble liggende i Bridgetts sko.

«Lisa er i godt humør og føler seg veldig heldig som fortsatt har livet i behold, etter å ha selv sett hvordan det kunne ha gått», skriver ektemannen.

Apple skriver i en pressemelding på sine nettsider at det kan diskuteres hvorvidt telefonen faktisk reddet 45-åringens liv, men at modellen hun eide, iPhone 6S, er designet for å være mer robust enn tidligere modeller. I denne telefonen er det brukt en type aluminium som skal tåle mye trykk.



22 mennesker ble drept da Abedi sprengte seg selv i luften tirsdag kveld, kort tid etter at popstjernen Ariana Grande hadde avsluttet sin opptreden i Manchester Arena.

66 sårede er fortsatt innlagt på åtte forskjellige sykehus i Manchester-regionen, ifølge The Telegraph. Av disse har 23 fortsatt status som kritisk skadet.

Ifølge avisen overlevde både datteren til Bridgett og hennes venninne angrepet.

