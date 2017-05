Lokalavis: Manchester-bomben ble laget for å gjøre mest mulig skade

OSLO/MANCHESTER (VG) Bomben inneholdt muttere, bolter og skruer, opplyser flere kilder til Manchester Evening News.

Tirsdag ettermiddag bekreftet politiet at den mistenkte gjerningsmannen bak terrorangrepet i Manchester er 22 år gamle Salman Abedi. Han skal ha blitt funnet med identifikasjonspapirer på seg.

Mannen detonerte bomben i det artisten Ariana Grande nettopp hadde gått av scenen, og publikum hadde begynt å forlate konsertarenaen.

Ifølge The Guardian har politiet sikret seg overvåkningsvideoer som viser Abedi i det han går inn i konsertlokalet like før bomben ble utløst. Filmen skal vise at eksplosjonen ble utløst med hensikt og at han hadde med seg bomben i en bag.

Minst 22 mennesker ble drept - blant dem åtte år gamle Saffie Rose Roussos. I tillegg er 59 personer skadet.

– Som hundrevis av kuler samtidig



Avisen Manchester Evening News har snakket med flere kilder som forteller om brutale skader fra en bombe som ser ut til å ha blitt lagd for å skade flest mulig mennesker. Mange av ofrene skal ligge skadet på sykehus med metall og bolter i hele kroppen. Blant annet kom en av skadede inn på sykehuset med et bein som var pepret med metall, forteller en kilde til avisen.

Ariana Grande: «Knust. Fra bunnen av hjertet mitt, jeg er så lei meg. Jeg har ikke ord».

– Det er grusomt å angripe små barn på denne måten. Slike metallbiter i en bombe blir sylskarpe, og tar livet av mange flere mennesker enn eksplosiver alene ville ha gjort, sier en av dem de har snakket med.

Vedkommende forklarer at hvert eneste fragment blir som et våpen alene.

– Det blir som om hundre kuler kommer ut på én gang, sier personen.

Bomber med slikt innhold, også kjent som spiker-bomber, har blitt brukt i flere angrep tidligere. Blant annet av selvmordsbomberne som utførte de koordinerte bombeangrepene på flyplassen i Brussel og i en t-banevogn på stasjonen Maalbeek i 2016.

Hjemmelaget bombe

Bomben som ble brukt i konsertangrepet i Manchester blir beskrevet som hjemmelaget, og ifølge The Guardian er den trolig laget i Storbritannia.

Etterforskerne er usikre på om Abedi lagde bomben selv eller om han fikk hjelp. På en pressekonferanse tirsdag sa politiet at deres høyeste prioritet er å finne ut om 22-åringen handlet alene eller om han var del av et større nettverk.

Når VG er ute i gatene i Manchester tirsdag kveld er det fremdeles mye folk ute. Folk kommer fortsatt til Albert Square, hvor det ble holdt minneseremoni tidligere i dag, for å vise respekt for ofrene og støtte for byen. Mange har med plakater om at de ikke vil la seg skremme og at de elsker byen sin. Samtidig er store deler av byen og området rundt arenaen avstengt og voktet av store politistyrker.

Terrororganisasjonen IS har tatt på seg skylden for angrepet, men dette er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

Tirsdag aksjonerte politiet mot huset Abedi bodde i Fallowfield. Rundt 30 tungt bevæpnede politifolk stormet huset og foretok en kontrollert sprengning før de gikk inn i huset.

AKSJONERTE: Her undersøker krimteknikere boligen til mannen som mistenkes å være gjerningsmannen bak terrorangrepet som drepte minst 22 mennesker. Foto: Helge Mikalsen , VG

På et av bildene som ble tatt da politiet saumfarte huset ser man en krimtekniker bære ut en bok med navnet «Know your chemicals», som på norsk betyr «Kjenn dine kjemikalier».

Abedi er ifølge BBC født og oppvokst i Storbritannia, og sammen med familien skal han ha bodd i Manchester i minst ti år. 22-åringen var den nest yngste av fire søsken. Foreldrene flyktet fra Libya for å komme unna Gaddafi-regimet.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters reiste Abedi fra London til Manchester med tog like før angrepet.