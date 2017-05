Leter desperat etter barna sine etter eksplosjonen i Manchester

Popartisten Ariana Grandes største fanskare er barn og ungdommer. Nå er flere av dem savnet.

I timene etter angrepet, som politiet i Manchester etterforsker som en terrorhandling, leter fortvilte foreldre og familier etter sine kjære.

Flere lokale medier melder at svært mange barn var på konserten, uten foreldrene sine.

– Jeg prøvde å hjelpe flere jenter som var der alene og som var hysteriske, sier en kvinne som var på konserten til BBC.

Leter etter datteren

CNN har intervjuet Charlotte Campbell som savner sin 15 år gamle datter Olivia. Gråtkvalt forteller hun at datteren var sammen med sin beste venn Adam på konserten, som også er savnet.

– Det er helt forferdelig. Vi vet ikke om hun lever eller er død. Hvordan kan noen gjøre slikt mot uskyldige barn?

OVERLEVDE: Folk sitter på gaten ved Manchester arena etter eksplosjonen. Foto: Joel Goodman/LNP/REX/Shutterstock

Moren forteller i intervjuet at hver gang hun ringer datterens mobil kommer hun til telefonsvareren.

Ariana Grande: «Knust. Fra bunnen av hjertet mitt, jeg er så lei meg. Jeg har ikke ord».

Etterlyser barn i sosiale medier

Som Charlotte Campbell etterlyser familier i sjokk fortvilet barna sine i sosiale medier. På Twitter brukes emneknaggen #missinginmanchester.

Samtidig samles flere titalls barn og ungdommer på et hotell i nærheten av konsertarenaen, ifølge Daily Mail.

Avisen skriver at foreldre etterlyser barn ned i seks-årsalderen.

UNGE FANS: Salen var stappfull av unge mennesker som hadde kommet for å se popstjernen Ariana Grande opptre i Manchester. Etter eksplosjonen brøt det ut kaos og flere tusen løp ut samtidig. Foto: Stringer , Reuters

Til CNN forteller Campbell at hun ikke kan forstå at noen kan gjøre noe så grusomt:

– Jeg vil ha henne hjem og jeg vil at hun skal være trygg. Jeg skal aldri miste henne av syne igjen. Jeg vil bare at hun skal komme hjem, sier moren.

– Vi har gjort alt vi kan. De sier at vi skal vente ved telefonen. Faren hennes er ute og leter. Det er den verste følelsen noensinne å vite at datteren din er der, men ikke om hun er død eller lever, fortsetter hun.

Mener barna var målet

Tidligere partileder for United Kingdom Independence Party, Nigel Farage, har kommentert angrepet på Manchester Arena.

– Terrorangrepet i Manchester var rettet mot barn. Dette kommer til å være et stort sjokk for Storbritannia, sier han, ifølge The Telegraph.

46 år gamle Jane Pearson, som var på konserten sammen med sin datter, fortalte AP at arenaen var stappfull av barn.

– Det er de verst tenkelige menneskene som i det hele tatt kan tenke på å gjøre noe sånt. Disse menneskene fortjener så hard straff som mulig, sier hun.