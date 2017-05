Kjæresteparet Megan og David var på konsertarenaen: – Aldri vært så redd i mitt liv

MANCHESTER (VG) Kjæresteparet Megan Clark og David Kell fra Leeds er sjokkert over at terroren plutselig kom så altfor nær.

– Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv. Jeg var vettskremt, sier Megan Clark (18) med tårer i øynene.

VG treffer henne utenfor hotellet Holiday Inn i Manchester. Hun og kjæresten David Kell (20) oppholdt seg i natt på hotellet som tok imot redde ungdommer som hadde vært på Ariana Grande-konserten som torsdag kveld ble rammet av et terrorangrep.

Hun og David hadde tatt turen til Manchester fra hjembyen Leeds for å dra på konserten. Da konserten var ferdig, hørte de en kraftig eksplosjon.

David dro henne med i motsatt retning av der de trodde smellet kom fra. De prøvde å komme seg ut så fort som mulig, selv om de innstendig ble bedt om å ikke løpe.

– Jeg tenkte med en gang på terrorangrepet i Paris i 2015 som rammet en konserthall. Jeg tenkte at det ville komme noen terrorister inn på konserten, og var livredd. Vi kom oss til slutt ut til en kaotisk taxikø, sier Megan.

Hun har ikke sovet noe i natt. Det gjorde David en liten stund, inntil han ble vekket av henne:

– I tre-tiden vekket hun meg og fortalte meg at over tjue personer hadde blitt drept.

De er to av så mange som 50 ungdommer som oppholdt seg på hotellet natten etter terrorangrepet. De har fortsatt på seg klærne fra i går, og holder rundt hverandre.

– Det er helt uvirkelig å ha vært så nær noe man bare har opplevd gjennom media. Jeg forventet ikke at det skulle skje her i nord. Jeg så hva som skjedde i Westminster, men tenkte vi er mer skjermet her, sier David.

– Skikkelig fælt



Elin Harrison (12) og faren Mark Harrison (44) forteller VG at det ikke gikk opp for dem at det var en bombeeksplosjonen da de først hørte smellet.

– Vi hørte smellet, men det var ikke så høyt. Aller først trodde vi at det var en hyggelig overraskelse i forbindelse med konserten, for eksempel at de slapp opp heliumsballonger. Det var noen sekunder med fullstendig stillhet, der alle ventet på hva som skulle skje. Så begynte panikken å spre seg og alvoret gikk opp for folk, sier Mark.

Elin beskriver hendelsen som «uvirkelig», og sier at det gjorde sterkt inntrykk.

– Det var skikkelig fælt. Det var mange som lå på bakken og barn lette etter foreldrene sine og foreldre lette etter barna sier. Jeg venter fortsatt på at jeg skal våkne og innse at det var en drøm, sier hun.

– Grusom natt

Sjefen for politiet i Manchester, Ian Hopkins, bekreftet på en pressekonferanse tirsdag morgen at det var en selvmordsbomber som sto bak angrepet. 22 personer er så langt bekreftet drept og minst 59 skal være skadet.

VG møter også Connor Mulvin (17) utenfor hotellet når han er på vei hjem med foreldrene sine. Han har fortsatt på seg Ariana Grande-t-skjorte på seg.

– Det har vært en grusom natt, men jeg er glad for å være med familien min og at foreldrene mine fant meg i god behold. Men jeg er svært rystet over det som har skjedd, sier han.

Grusomme scener

Andre øyenvitner forteller om grusomme scener få sekunder da en eksplosjon gikk av i foajeen som binder konsertområdet sammen med Victoria togstasjon.

– Det var et massivt lysglimt og så et smell og røyk. Jeg kjente en smerte i foten og beinet, forteller Gary Walker til BBC 5. Både han og kona ble truffet av splinter og er fraktet til sykehuset.

Andy Holey skulle hente kona og datteren etter konserten da han ble kastet bakover av trykket fra eksplosjonen.

– Da jeg kom meg opp og så meg rundt, var det kropper overalt. Trolig 20-30 kropper. Jeg kunne ikke se om noen var døde, men det så slik ut, sier han til BBC.

– Det var mye blod og alvorlige skader. Det første jeg gjorde var å løpe inn på arenaen for å finne familien min, forteller han.

Samlet tenåringer på hotell



Paula Robinson (48) var på togstasjonen like ved konsertarenaen da hun kjente trykkbølgene fra eksplosjonen og så flere titallstenåringsjenter komme stormende mot dem.

– Det var sekunder etter eksplosjonen, og jeg fikk tenåringene til å løpe med meg, forteller hun til Reuters.

De samlet seg på et hotell der Robinson skrev på Twitter og ba bekymrede foreldre kontakte henne. I morgentimene forteller hun telefonen ikke har stått stille siden.

– Foreldre er desperate etter å finne barna sine, sier hun.