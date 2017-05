Kjæresteparet Chloe (17) og Liam (19) døde på konserten: – De ville være sammen for alltid

Chloe Rutherford (17) og Liam Curry (19) var uatskillelige. Torsdag morgen ble det bekreftet at det savnede kjæresteparet er blant de 22 drepte i Manchester.

– Kvelden vår datter Chloe og vår sønn Liam døde, var vingene deres klare, men ikke våre hjerter.

Det sier de etterlatte til Chloe Rutherford (17) og Liam Curry (19), skriver Manchester Evening News.

Torsdag morgen leste politiet i Manchester opp en samlet uttalelse fra de to familiene, der de bekreftet at de to tenåringene er blant de hittil 22 drepte etter terrorangrepet mandag kveld.

– De var på alle måter perfekte for hverandre, og var ment for å være sammen. De var vakre både på innsiden og på utsiden, på overfor hverandre og sine familier. De var uatskillelige.

– Han ville gjøre alt for henne



Mandag kveld delte søsteren til Chloe bildet av kjæresteparet på Twitter, og ba folk om å fortsette å lete etter dem.

Men de to tenåringene fra South Shields kom aldri hjem fra Ariana Grande-konserten.

– Chloe beskrev alltid seg selv som vimsete, noe som Liam elsket ved henne. Han ville gjøre alt for henne, som å takle hennes krav om sjokolade, sier familiene og legger til:

– De levde for å dra til nye steder og utforske forskjellige byer. De ville være sammen for alltid – og nå er de det.

Flere venner har også skrevet på Facebook etter at de ble bekreftet drept:

– Jeg kan ikke tro det jeg leser. Et så fint ungt par med hele livene sine fremfor seg. Fly høyt engler, skriver en.

Flere bekreftet omkomne



DREPT: Sorrell Leczkowski er blant de siste bekreftede ofrene for terroren i Manchester. Foto: Privat

Av de hittil 22 drepte er 16 navn offentliggjort.

En av de siste bekreftede ofrene er 14 år gamle Sorrell Leczkowski fra Leeds.

Hun skal ifølge BBC ha dratt til Manchester sammen med sin familie for å hente søsteren som hadde vært på konserten.

Søsteren skal ikke ha blitt skadet, men BBC skriver at både moren og bestemoren er hardt skadet.

Flere familier har sendt ut uttalelser, blant annet familien til John Atkinson (28) fra Radcliffe. Han var blant de første som ble bekreftet drept, og på en side som er opprettet for å hjelpe familien hans å samle inn penger til begravelsen skrives blant annet dette:

«John var én blant en million og elsket av så mange!! En ekte gentleman. R.I.P. John tanker og og bønner til deg, familien og alle de andre ofrene som har blitt merket av denne tragedien.»