Kelly (32) drept i Manchester-terroren – beskyttet niesen og søsteren med sin kropp

«Du døde som en helt», skriver familiemedlemmer om Kelly Brewster (32) som var på konserten med søsteren Claire og hennes datter Hollie (11).

32-åringen fra Sheffield er ett av ni ofre som er identifisert etter at en selvmordsbomber tok livet av 22 personer og skadet minst 59 andre i et angrep i Manchester mandag kveld.

Familien og kjæresten til Kelly Brewster (32) bekrefter natt til onsdag at 32-åringen er blant de omkomne etter at de det siste døgnet brukte sosiale medier for å etterlyse henne, skriver The Guardian.

– Vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette, men jeg har ikke gode nyheter, skriver kjæresten Ian John Winslow på Facebook. Han forteller videre at familien har fått bekreftet at Kelly ikke er blant de uidentifiserte på sykehuset, hun er blant de omkomne.

Familiens helt

Kelly Brewster var på Ariana Grande-konserten med storesøsteren Claire og hennes datter Hollie (11) da bomben ble utløst i foajeen mellom konsertsalen og togstasjonen.

Alle tre skal ha blitt truffet av splinter, forteller Kellys onkel Paul Dryhurst til ITV.

– Kelly beskyttet Hollie og Claire mot mer alvorlige skader. De tre gikk på en rekke med Hollie mellom seg, beskriver Dryhurst.

Han forteller at 11-åringen er innlagt på sykehus med skader i beina. Hennes mor skal ha blitt truffet i ansiktet.

– Claire klarte å komme seg opp og finne datteren, men hun kunne ikke se Kelly. de mistet henne i kaoset, forteller onkelen til tv-kanalen.

Også Hollies bestemor tyr til Facebook for å takke:

«Du døde som en helt. Du reddet din søster Claire og mitt barnebarn Hollie. Så Kelly, fly høyt med englene og fly trygt. Du vil bli savnet og aldri glemt.»

«Vi er knust»



Familien beholdt håpet gjennom dagen, men tirsdag kveld fikk de bekreftet at Kelly Brewster er blant de døde.

«Det er med et trist, knust hjerte vi har fått nyhetene om at Kelly ikke lenger er med oss. Fly høyt, vakre, du vil bli en sterk, skinnende stjerne».

Det skriver venninen på den offisielle etterlysningen. Kjæresten til Kelly Brewster skriver til deres felles venner og kjente at han er knust.

– Kelly var virkelig på sitt lykkeligste noensinne og vi hadde så mange planer sammen, skriver Winslow.

– En ekte gentleman

Også familien til John Atkinson (28) bekrefter at han er blant de drepte, skriver The Guardian. Venner samler nå inn penger til begravelsesutgifter for familien.

«John var én blant en million og elsket av så mange!! En ekte gentleman. R.I.P. John tanker og og bønner til deg, familien og alle de andre ofrene som har blitt merket av denne tragedien.»

Tidligere er det blitt bekreftet at Olivia Campbell (15), Saffie Rose Roussos (8) og Georgina Callander (18) er blant de drepte.

Mammas siste hilsen



Moren til Olivia, Charlotte Campbell, ble intervjuet av CNN mens datteren fortsatt var savnet og fortalte om den desperate letingen.

Onsdag skrev hun en siste hilsen til datteren på Facebook:

«Hvil i fred min dyrebare, nydelige jente. Tatt fra oss så altfor, altfor fort. Gå og syng med englene, og fortsett å smile. Mamma elsker deg så høyt».

Den polske utenriksministeren bekreftet onsdag at ekteparet Angelika og Marcin Klis er blant de drepte. Paret var bosatt i York med sine to døtre.