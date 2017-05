IS tar på seg skylden for Manchester-angrepet

Gjennom sitt eget «nyhetsbyrå» Amaq tar IS på seg skylden for terrorangrepet i Manchester, melder AFP.

Minst 22 personer er drept og 59 såret etter en eksplosjon på Ariana Grande-konsert i Manchester mandag kveld.

Gjennom sitt eget «nyhetsbyrå» Amaq tar terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) på seg skylden for angrepet i Manchester, melder AFP.

SISTE: 23-åring pågrepet. Dette vet vi om Manchester-eksplosjonen

Det er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold at IS står bak eller at gjerningsmannen var inspirert av IS.

En 23 år gammel mann er pågrepet i forbindelse med Manchester-angrepet, opplyser politiet på Twitter. Han ble pågrepet i den sørlige delen av byen.

Det var en selvmordsbomber som sto bak angrepet, opplyste politisjefen i Manchester, Ian Hopkins, på en pressekonferanse tirsdag morgen.

IS har tidligere stått bak et angrep mot en konsertarena. Det var i 2015, da fire islamister tok seg inn på en Eagles of Death Metal-konsert i Paris og skjøt rundt seg.



Han bekreftet videre at den antatte gjerningsmannen er død. Han skal ha hatt på seg eksplosiver i en ryggsekk som han detonerte i konsertarenaen.

Politiet opplyste tidligere at de tror mannen var alene om angrepet. De har ikke kommet med noen kommentar i forbindelse med at IS har tatt på seg skylden. Hopkins opplyste at det er barn blant de 22 som er bekreftet drept.

Den 18 år gamle studenten Georgina Callander fra Norbreck, Blakcpool, er en av dem som ble drept i angrepet, bekreftet tirsdag skolen hun gikk på.