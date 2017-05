Innenriksministeren: Den terrormistenkte 22-åringen handlet sannsynligvis ikke alene

Terrormistenkte Salman Abedi skal ha returnert fra Libya få dager før angrepet. Nå undersøker politiet mulig tilknytning til jihadistleir, ifølge The Times.

Politiet i Manchester bekreftet i går at 22 år gamle Salman Abedi er mistenkt for å være selvmordsbomberen som mandag kveld detonerte en sprengladning ved Manchester Arena, der verdensstjernen Ariana Grande kort tid før var ferdig med sin konsert.

Den britiske innenriksministeren, Amber Rudd, sier onsdag morgen at det er sannsynlig at Abedi ikke handlet alene, melder BBC. Rudd sier samtidig at Abedi var kjent for etterretningsmiljøet i landet «til en viss grad».

Kom nylig fra Libya

Den britiske avisen The Times melder at politiet og etterretningsbyråer prøver å finne ut av om 22-åringen hadde deltatt på en jihadistleir og trent på terror i Libya, hvor den islamske stat og Al-Qaidia sammen kjemper mot myndighetsstyrker.

Avisen har snakket med det som skal være en skolevenn av Abedi, som forteller at 22-åringen, som hadde sluttet på universitetet, kom tilbake fra Libya forrige uke.

– Han dro til Libya for tre uker siden og kom tilbake derfra for kanskje noen dager siden, sier vennen, som ikke er navngitt.

Ifølge nyhetsbyrået PA, skal familien ha vært aktive Didsbury-moskeen, en moské beskrevet som moderat. Moskeens imam, Saeed El-Saeiri, husker imidlertid Abedi som en «farlig ekstremist», ifølge The Telegraph.

– Han viste meg hatets ansikt etter mine taler om IS, jeg skjønte at han ikke likte meg. Dette er ikke noen overraskelse, sier imamen til avisen.

Naboer har sagt til The Times at Abedi lot skjegget gro, at han hadde begynt å gå med religiøse klær de siste månedene, ba ute i gaten og hengte opp flagg og bannere fra vinduene i huset.

BOK: Krimteknikere beslagla flere eiendeler fra huset som Abedi skal ha bodd i. Blant dem en bok om kjemikalier. Foto: Danny Lawson , AP

Politiaksjon

Ifølge The Guardian har politiet sikret seg overvåkningsvideoer som viser Abedi i det han går inn i konsertlokalet like før bomben ble utløst. Filmen skal vise at eksplosjonen ble utløst med hensikt og at han hadde med seg bomben i en bag.

Minst 22 mennesker ble drept – blant dem åtte år gamle Saffie Rose Roussos. I tillegg er 59 personer skadet, blant dem minst tolv barn under 16 år.



Abedi, britisk statsborger av libysk opprinnelse, skal ha bodd i et hus Fallowfield sammen med sin familie. Han var ifølge CBS News kjent av politiet fra før.

På et av bildene som ble tatt da politiet saumfarte huset ser man en krimtekniker bære ut en bok med navnet «Know your chemicals», som på norsk betyr «Kjenn dine kjemikalier».

Ekstremistgruppen IS hevder den står bak angrepet, men det har ikke britiske myndigheter villet bekrefte. Politiet og regjeringen sier imidlertid at angrepet var en terrorhandling.

VG snakket i går med en nabo som sa hun hadde bodd i gaten hele livet, og at hun kjenner alle som bor der, unntatt Abedi-familien.

Bomben

Avisen Manchester Evening News har snakket med flere kilder som forteller om brutale skader fra en bombe som ser ut til å ha blitt laget for å skade flest mulig mennesker. Mange av ofrene skal ligge skadet på sykehus med metall og bolter i hele kroppen.

Bomben som ble brukt i konsertangrepet i Manchester blir beskrevet som hjemmelaget, og ifølge The Guardian er den trolig laget i Storbritannia.



Etterforskerne er usikre på om Abedi lagde bomben selv eller om han fikk hjelp. På en pressekonferanse tirsdag sa politiet at deres høyeste prioritet er å finne ut om 22-åringen handlet alene eller om han var del av et større nettverk.

Foreldrene flyktet fra Libya

Ifølge nyhetsbyrået Reuters reiste Abedi fra London til Manchester med tog like før angrepet.

Abedi skal ifølge The Telegraph være født i 1994, og var den nest yngste av fire søsken. Foreldrene var flyktninger fra Libya, som flyktet til Storbritannia for å komme unna Gaddafi-regimet.

Familien skal ha bodd i Manchester i minst ti år og Abedi skal ifølge BBC ha jobbet ved et bakeri.

Nabo Lina Ahmed sier til VG at hun har sett familien henge opp det libyske flagget i hagen flere ganger.