Hjemløse Chris (33) og Stephen (35) blir hyllet etter Manchester-angrepet

Hjemløse Chris Parker (33) og Stephen Jones (35) startet mandag kveld som hjemløse tiggere - nå hylles de som helter.

Chris Parker og Stephen Jones pleier å tigge i området rundt Manchester Arena, der 22 personer ble drept og 59 såret som følge av et selvmordsangrep mandag kveld.

Like etter konserten med popartisten Ariana Grande strømmet som vanlig fornøyde konsertgjengerne ut av konsertarenaen. Men den gode stemningen fikk en brå slutt. De to hjemløse har fortalt om hva de opplevde til blant andre ITV News og nyhetsbyrået PA.

Chris forteller at da bomben gikk av, ble han feid overende. Men i stedet for å løpe i sikkerhet, hjalp han flere av de sårede. Stephen, som lå og sov like ved, forteller også at han hjalp flere sårede. De to blir hyllet på sosiale medier for innsatsen.

– Hadde jeg ikke hjulpet, hadde jeg ikke klart å leve meg selv, slår Stephen fast.

– Folk på gulvet overalt



Det har blitt opprettet innsamlingskampanjer for begge to etter at de fortalte historiene sine. Begge hadde fått inn over 400.000 kroner.

Terrorangrepet skjedde ikke lenge etter at Ariana Grande hadde gått av scenen.

– Da folk kom ut av glassdørene, hørte jeg et stort smell og innen et sekund så jeg et hvitt glimt, deretter røyk og så hørte jeg folk skrike, sier Chris.

Han forteller om sterke scener i kjølvannet av angrepet.

– Det var folk som lå på gulvet overalt. Jeg så en liten jente som ikke hadde bein. Jeg pakket henne inn i en merchandise-t-skjorte og spurte henne om hvor moren og faren hennes er. Hun svarte: Pappa er på jobb, mamma er der oppe, sier han og legger til at han tror moren ble drept.

Tolv av de 22 drepte har så langt blitt identifisert, blant dem Saffie på åtte år og 32-åringen Kelly Brewster, som beskyttet familien sin under terrorangrepet.

HYLLES: Chris Parker forteller at han dro spiker ut av ansiktet på flere barn etter terrorangrepet mandag. Foto: go fund me

Døde i armene hans

– Bare fordi jeg er hjemløs, betyr ikke det at jeg ikke har noe hjerte eller at jeg fortsatt er et menneske, sier Stephen.

Han forteller at han dro ut spikre fra ansiktet og armene til flere av de sårede barna.

– Jeg liker å tenke at noen ville kommet for å hjelpe meg hvis jeg trengte hjelp, sier han og legger til:

– Det var barn. Det var mange barn med blod over hele seg som gråt og skrek.

En annen person, en dame han anslår å være i 60-årene, hadde svært alvorlige skader i hodet og beina.

– Hun døde i armene mine. Hun var i 60-årene og sa at hun hadde vært med familien sin. Jeg har ikke sluttet å gråte. Det mest sjokkerende med dette er at det var en barnekonsert, sier Chris.