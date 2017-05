Georgina (18) er Manchester-angrepet første offer

Vennene hennes beskriver Georgina som en «vakker jente med det varmeste hjerte og sjel».

Minst 22 mennesker har blitt drept i en eksplosjon på en Ariana Grandes konsert i Manchester natt til tirsdag. 18 år gamle Georgina Callander fra Norbreck, Blakcpool, er en av dem.

DREPT: Georgina Callander (16) er det første kjente offeret fra Manchester-angrepet. Callander møtte sitt store popidol Ariana Grande i 2015. Foto: Privat

Det bekrefter høgskolen hennes, Runshaw i Lancashire til The Telegraph.

– Det er med enorm sorg at det ser ut til at en av dem som har mistet livet i mandagens Manchester-angrep er en av våre studenter her ved Runshaw College, sier skolen til avisen.

Stor fan av Ariana Grande

En 23 år gammel mann er pågrepet i forbindelse med Manchester-angrepet, opplyser politiet på Twitter. Han ble pågrepet i den sørlige delen av byen.

I tillegg er minst 59 personer skadet i angrepet.

Callander ble fraktet til sykehuset, men livet sto ikke til å redde. Venner forteller til The Evening Standard at moren var tilstede på sykehuset da 18-åringen døde.

Ifølge skolen studerte Callander andre året på helse og sosialfag.

– Våre dypeste sympati, tanker og bønner går ut til alle Georginas familie, venner og alle de som er berørt av dette tapet, sier skolen.

Callander var stor fan av Ariana Grande, og møtte popstjernen i 2015.

Vennene hennes beskriver Georgina som en «vakker jente med det varmeste hjerte og sjel»

Flere fortsatt savnet

I timene etter angrepet leter fortvilte foreldre og familier etter sine kjære. Mange etterlyser også sine kjære på sosiale medier i håp om at noen kan gi dem svar.

SAVNER DATTEREN: Moren til Olivia Campell (15) melder medler tirsdag morgen at datteren er savnet etter terrorangrepet i Manchester. Foto: Privat

En av dem er 15 år gamle Olivia Campell som fortsatt meldes savnet. Hun var på konsert med sin venn. Han ble skadet i angrepet og er innlagt på Manchester Royal Infirmary, men moren, Charlotte Campell (35), har ikke hørt fra datteren ennå.

Moren forsøkte å ringe datteren men forteller Manchester Evening News at hun bare kommer til mobilsvar.

Campell forteller CNN at konserten var en bursdagsgave til vennen. Datteren og vennen hadde snakket om konserten i flere dager og hadde til og med kjøpt nye klær for kvelden.

– De er bare vanlige tenåring som skulle se sin favorittartist. Så endte det i blodbad, sa sa moren til CNN.

Barn og unge blant de døde

En stor del av fanskaren til Ariana Grande er barn og unge, og på en pressekonferanse tirsdag morgen bekrefter politiet at det er barn blant de 22 som er bekreftet drept.

SAVNET: Martyn Hett (29) meldes også savnet av broren sin etter angrepet på konserten. Foto: Privat

Martyn Hett (29) meldes også savnet av broren sin etter at han forsvant fra vennen Stuart Aspinall (25) på slutten av konserten.

– Han gikk til baren 20 minutter før slutten av konserten og begynte å snakke med noen jenter. Da jeg skulle gå, skjedde eksplosjonen og alle begynte å løpe, sier Aspinall til Manchester Evening News. Hett jobbet som PR-agent.

På Twitter brukes emneknaggen #missinginmanchester.

Politiet i Manchester tror angriperen var en mann og at han handlet alene. De mistenker at det er snakk om en selvmordsbomber som selv døde på stedet. Eksplosjonen etterforskes som et terrorangrep.