Flere nyhetsbyråer: Gjerningsmannen identifisert som Salman Abedi

MANCHESTER (VG) Myndighetskilder i USA bekrefter gjerningsmannens navn til til flere nyhetsbyråer.

23-åringen som utførte selvmordsangrepet i Manchester mandag kveld var ifølge CBS News kjent av politiet fra før. 22 mennesker er så langt bekreftet drept etter angrepet.

Foreldrene flyktet fra Libya

Ifølge nyhetsbyrået Reuters bekrefter tre personer fra amerikanske myndigheter gjerningsmannens navn. Også nyhetsbyrået AP og kanalen Sky News har offentliggjort Abedis navn.

Terrororganisasjonen IS har tatt på seg skylden for angrepet, men dette er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

Abedi skal ifølge The Telegraph ha vært født i 1994, og var den nest yngste av fire søsken. Foreldrene var flyktninger fra Libya, som flyktet til Storbritannia for å komme unna Gaddafi-regimet. Familien skal ha bodd i Manchester i minst ti år.

Skal ha holdt seg for seg selv

SNAKKET IKKE: Familien som bodde i huset politiet aksjonerte mot tirsdag holdt seg for seg selv, ifølge nabo Lina Ahmed. Av og til hang de opp det libyske flagget i hagen. Foto: Helge Mikalsen , VG

VG har snakket med 21 år gamle Lina Ahmed som er nabo til huset politiet aksjonerte mot. Ifølge henne hadde familien etternavnet Abedi. Hun har bodd i gaten hele livet og kjenner alle som bor der, unntatt personene i dette huset. Ahmed forteller at det bodde en familie på to voksne og to barn i huset, og at de holdt seg for seg selv og unngikk kontakt med naboene.

BORTE: Den voksne kvinnen som bodde i huset var hyggelig og jobbet som koranlærer i den lokale moskeen, forteller Farzana Kosur. Hun har møtt henne der flere ganger, men nå har hun ikke sett henne på to måneder. Foto: Helge Mikalsen , VG

21-åringen mener familien er fra Libya, etter at hun blant annet har sett dem henge opp det libyske flagget i hagen ved flere anledninger. Lina sier at hun ikke har sett hverken far eller sønn i familien på ett år.

Ahmed forteller at det bodde en familie på to voksne og to barn i huset, og at de holdt seg for seg selv og unngikk kontakt med naboene. Hun beskriver sønnen som en mann i 20-årene.

Farzana Kosur bor også i nabolaget. Hun forteller VG at hun har møtt kvinnen i huset i den lokale moskeen flere ganger, og at hun var veldig hyggelig de gangene de snakket sammen.

Kvinnen hun mener er moren i familien skal ha jobbet som koranlærer i moskeen, men nå har ikke Farzana sett henne der eller i nabolaget på to måneder. Hun sier det virker som at hun har tatt med seg datteren sin og reist.