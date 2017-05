Etterretningskilde: Salman Abedi fikk trolig terrortrening av IS i Syria

Det kommer stadig nye detaljer om den terrormistenkte Salman Abedi og nettverket rundt ham.

Salman Abedi, mistenkt for å ha stått bak bombeangrepet i Manchester mandag, har antageligvis vært i Syria og fått opplæring hos terrorgruppen IS.

Det kommer frem av den innledende etterforskningen etter terrorangrepet, melder CNN etter å ha snakket med en amerikansk tjenestemann.

Bomben som gikk av etter tenåringsidolet Ariana Grandes konsert mandag sendte en sky av dødelige splinter og metallbiter inn i de intetanende konsertdeltagerne – mange av dem barn.

22 mennesker ble drept i angrepet, og dusinvis ble såret. 32 er fortsatt på sykehuset, og tilstanden er alvorlig for ti av dem.

Ellie (18) overlevde: Husker de livløse kroppene

Kobles til IS-rekrutterer

I dagene siden angrepet har britisk politi arbeidet intenst for å få oversikt over den 22 år gamle Abedis bevegelser, bakgrunn og nettverk. Politiet har åtte mennesker i varetekt etter angrepet, og anser disse menneskene som viktige i etterforskningen.

Politiets klappjakt: Han handlet trolig ikke alene

Det begynner å tegne seg et bilde av et større nettverk:

Ifølge avisen The Times skal britiske sikkerhetstjenester ha kjent til Abedis navn fordi han skal ha dukket opp som en bekjent av Manchester-mannen Raphael Hosey. Hosey forlot Storbritannia til fordel for Syria i 2013, der han tok krigernavnet Abu Qaqa al-Britani og drev rekruttering for IS.

Britisk etterretning mener Hosey ble drept i et droneangrep i Syria i mai 2016.

En venn av Abedi-familien sier til The Guardian at Abedi også kjente Abdalraouf Abdallah, en brite som i fjor ble dømt til ni og et halvt år i fengsel for terrorfinansiering og -forberedelser. The Times skriver imidlertid at Abedi ikke skal ha vært på listen over de 350 jihadistene som britisk etterretning vet har tatt seg til Syria siden krigen begynte i 2011.

Les også: Dette vet vi om terrormistenkte Salman Abedi

Kilder The Guardian har snakket med kobler også 22-åringen til et gjengmiljø i det sørlige Manchester.

Familien i søkelyset

Abedi, som var britisk statsborger av libysk opprinnelse, skal ha dratt fra Manchester-hjemmet til Libya noen uker før angrepet, hvor han oppholdt seg sammen med familien.

Også Abedis familie er i politiets søkelys etter terrorangrepet. Tre av 22-åringens familiemedlemmer er arrester, en eldre bror i Manchester og en yngre bror og faren i Tripoli i Libya.

Ifølge libyske kilder sitert av The Telegraph skal yngstebroren ha vært klar over brorens terrorplaner, og han skal selv ha planlagt et angrep mot den libyske hovedstaden.

BROR: Hashim Ramadan Abedi ble pågrepet i Libya for en angivelig tilknytning til en gruppe tilknyttet Den islamske stat, skriver AP. Libyske myndigheter sier at Hashim har erkjent å ha vært klar over brorens terrorplaner. Foto: AP/AHMED BIN SALMAN

Før arrestasjonen snakket faren Ramadan med nyhetsbyrået AP. Da understreket den eldre Abedi at han ikke trodde sønnene kunne ha begått udåden:

– Vi tror ikke på å drepe uskyldige. Dette er ikke oss, uttalte han til AP.

Den eldre Abedi bor og arbeider i den libyske hovedstaten Tripoli, og fortalte at han var i kontakt med Salman bare fem dager før angrepet. Da skal sønnen ha forberedt seg på å reise til Saudi-Arabia i forbindelse med den hellige måneden ramadan.

Overvåkingsbilder: Kan vise kjøp av bombesekk

I stedet tok han turen til Storbritannia, og Abedi skal ha tatt toget fra London til Manchester kun kort tid før angrepet.

Mot Gaddafi, med al-Qaida?

Familien Abedi skal ha flyktet fra Libya og Muammar Gaddafis regime for flere tiår siden, men ifølge The Guardian skal Ramadan ha returnert til Libya 2011.

Februar det året brøt det ut massive opptøyer mot Gaddafis regime, og i oktober 2011 ble diktatoren styrtet og drept. I kampene det året skal Ramadan Abedi ha kjempet med en gruppe som kaller seg Libyan Islamic Fighting Group, eller LIFG.

IKKE OSS: Ramadan Abedi, Salmans far, sier til AP at han ikke tror sønnen kan ha drept uskyldige mennesker. – Dette er ikke oss, sa han. Foto: HANI AMARA/REUTERS

Det sier Akram Ramadan, en libyer som hevder han kjempet side om side med den eldre Abedi, til The Guardian.

LIFG skal ifølge det amerikanske utenriksdepartementet ha vært alliert med Osama bin Laden og al-Qaida, og gruppen ble plassert på USAs terrorliste i 2004.

Torsdag utførte politiet flere aksjoner mot hus i Manchester-området, og sendte blant annet en bombegruppe til bydelen Hulme.

Stadige lekkasjer

Opplysningene om Abedis Syria-reise og tilknytning til IS ble publisert torsdag, flere timer etter at britenes innenriksminister Amber Rudd og andre regjeringskilder hadde vært ute og kritisert de stadige lekkasjene til amerikansk presse.

Lekkede bombebilder: Britene raser

Bilder fra etterforskningen, som først ble publisert i The New York Times, viser blant annet en detonator som skal ha blitt funnet i den mistenkte 22-åringens venstre hånd, en blå og svart ryggsekk, og splinter og spikere. Bomben skal ha blitt laget for skade flest mulig.

SEKK: Bildene skal vise rester av Karrimor-sekken Abedi skal ha brukt til å frakte bomben. The New York Times skriver at bildene stammer fra britisk politi. Foto: HANDOUT/NEW YORK TIMES/AFP

Kilder sier til BBC at britiske myndigheter er fly forbannet: «Vi er rasende. Dette er komplett uakseptabelt».

Torsdag kunngjorde britisk politi at de hadde stanset informasjonsdelingen med sine kolleger i USA inntil videre. May tok opp lekkasjene med Donald Trump da de møttes i Brussel torsdag.

Stemningen er såpass dårlig at Rex Tillerson, Trumps utenriksminister, nå tar turen til London for å forsøke å roe gemyttene.