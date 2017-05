Ellie (18) overlevde Manchester-angrepet: Kommer aldri til å glemme de livløse kroppene

BRADFORD/MANCHESTER (VG) 18 år gamle Ellie Clayton forteller at hun hadde en av de beste dagene i sitt liv på Ariana Grande-konserten i Manchester mandag – før bomben gikk av og panikken oppsto inne på arenaen.

– Mye av det jeg så mandag kveld kommer jeg aldri til å glemme, sier 18 år gamle Ellie Clayton til VG.

VG møter henne i Bradford, som ligger cirka 1,5 times kjøretur utenfor Manchester onsdag morgen. 18-åringen bor egentlig i Leeds, men har reist hjem til faren for å hvile ut etter det hun opplevde mandag kveld.

Hun sitter i sofaen og stryker hunden Duncan mens hun forteller VG om sine opplevelser mandag kveld.

HADDE GLEDET SEG: Her står Ellie Clayton (fra høyre), kusinen Polly Asquith-Brown (18) og venninnen Emily Crispin (19), helt framme på Ariana Grande-konserten som de hadde gledet seg til lenge.

Det er bare litt over et døgn siden Clayton var i Manchester Arena med kusinen og bestevenninnen for å se deres store idol, popstjernen Ariana Grande opptre.

De tre jentene hadde spart lenge for å få råd til VIP-billettene med sitteplasser fremst i konsertlokalet.

Panikken på arenaen

HVILER UT: Ellie Clayton (18) at det panikken spredte seg raskt inne på arenaen. Da hun kom ut, så hun livløse kropper.

Like etter at konserten var over, og popstjernen hadde avsluttet med et ekstranummer på scenen, hørte Ellie, kusinen og bestevenninnen et kraftig smell.

– Først hørtes det ut som om det ble avfyrt skudd, og vi tenkte at det kanskje kunne være noen av ballongene på scenen som smalt. Det var et massivt smell, men vi visste rett og slett ikke hva det kunne være. Da så vi plutselig en rekke mennesker som akkurat hadde gått ut av salen komme løpende skrikende tilbake inn i salen, forteller Clayton.

FAVORITT: De tre jentene hadde spart lenge for å få råd til VIP-billettene til Ariana Grande-konserten, med sitteplasser fremst i konsertlokalet. Like etter ekstranummeret detonerte selvmordsbomberen seg.

Clayton forteller at mange personene som kom løpende inn i konsertlokalet fra foajeen holdt rundt hverandre, mens andre sprang over barrierer og rekkverk.

– Mange hoppet ned over rekkverkene og tribunen, små barn gråt og folk løp som gale. Vi kom oss til slutt ut gjennom en brannutgang, og begynte å gå mot togstasjonen. Vi visste ikke hvor ille det var da, og tenkte at vi burde komme oss hjem, sier hun.

Livløse kropper

De tre jentene gikk dermed mot Manchester Victoria Station, som er sammenkoblet med konsertarenaen.

– Da så vi alle ambulansene, og folk som kom løpende fulle av blod. En ting jeg husker spesielt godt er en liten jente som hadde fullt av blod i ansiktet sitt. Det så ut som om hun var sammen med foreldrene sine, men det gjorde inntrykk, forteller hun.

22 personer ble drept og 119 ble skadet i bombeangrepet. 20 personer kritisk skadet. Politiet mener mannen som sto bak angrepet heter Salman Abedi (22).

Tirsdag ble en 23 år gammel mann pågrepet, mens ytterligere tre personer ble pågrepet sør i Manchester onsdag formiddag.

Da jentene gikk forbi stasjonsbygningen kikket Ellie inn mot området som ligger mellom stasjonen og arenaen.

GLEMMER ALDRI: Det som har skjedd er grusomt og tragisk, og jeg kommer aldri til å glemme noe av det jeg så, samtidig kommer virkelig de beste sidene av folk frem i slike situasjoner, og det knytter oss tettere sammen, sier Ellie Clayton (18).

– Det var først da jeg så de livløse kroppene på bakken at jeg skjønte at det var en bombe, men jeg tok det nok ikke helt inn. Etter hvert skjønte jeg også at det var veldig alvorlig fordi jeg begynte å få meldinger fra folk som visste at jeg var der, som lurte på om det gikk bra, sier hun.

Kommer aldri til å glemme

Clayton sier at hun personlig ikke kjenner noen som ble drept eller skadet i angrepet, men at barna til en bekjent av moren hennes ble lettere skadet.

– Da jeg kom hjem etter å ha fulgt kusinen min hjem brast jeg ut i gråt. Det var en av de beste kveldene i våre liv frem til angrepet skjedde. Jeg har tatt meg fri fra jobb denne uken. Jeg må egentlig en tur til Leeds i dag, men er ikke helt sikker på om jeg vil ta toget, forteller hun.

Storbritannias statsminister Theresa May uttalte onsdag morgen at et nytt angrep kan være nært forestående, og kunngjorde deretter at landet hever trusselnivået til «kritisk» for første gang på ti år. Det vil som følge av trusselnivået bli utplassert rundt 5000 soldater i landets gater for å støtte politiet.

BODDE HER: Krimteknikere er her på vei ut boligen til den mistenkte 22-åringen. De beslagla blant annet en bok om kjemikalier.

– Jeg synes ikke noe så tragisk, grusomt og forferdelig skal stoppe oss fra å leve livene våre som før. Jeg kommer nok til å ta toget til Leeds senere i dag, for jeg kan ikke leve i frykt for at noe skal skje igjen, sier Clayton til VG.

– Dessverre er det slik det nå er blitt, legger hun til.

Hun mener det britiske folk har vist samhold og styrke i etterkant av angrepet:

– Bare det å se alle som tilbød hjelp og overnatting etter angrepet viser hvor mye folk faktisk bryr seg om hverandre. Det som har skjedd er grusomt og tragisk, og jeg kommer aldri til å glemme noe av det jeg så, samtidig kommer virkelig de beste sidene av folk frem i slike situasjoner, og det knytter oss tettere sammen, sier hun.